<span style='text-decoration: underline;'>Harmonisation des programmes d’études dans les universités</span> :<br><span style='color:red;'>36 licences et 63 masters «smart learning» pour cette rentrée à l’USTOMB</span>

L’université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed Boudiaf, va faire à partir de cette année, le «smart learning», ou formation intelligente, son fer de lance.

Grâce à la généralisation à partir de cette année universitaire 2016/2017, du plan d’harmonisation des programmes d’études dans les universités algériennes, l’USTOMB va lancer 36 nouvelles licences et 63 masters «intelligents», c’est-à-dire des formations qui connaissent les besoins des entreprises, leurs objectifs, leurs contraintes et leurs exigences de performance. Ces formations intelligentes, ne seront pas uniquement au service des entreprises, mais elles assureront aux étudiants des débouchés certains. Le «smart learning» est une nouvelle approche qui part de l’apprenant et des besoins des entreprises. Il s’agit de formation qui connaît et le métier et les entreprises, notamment leurs stratégies RH et de gestion des talents. Dans ce cadre, cette université a conclu de nombreuses conventions avec des entreprises économiques et avec la zone industrielle d’Arzew, pour la formation pratique des étudiants sur les métiers demandés sur le marché du travail. Il est à noter, que 26.000 étudiants dont 5.300 nouveaux bacheliers, suivront cette année leurs cursus dans l’une des 27 spécialités dispensées. Ces étudiants seront encadrés par 915 enseignants, tous grades confondus et 841 agents d’administration. Concernant l’année universitaire 2015/2016, 2.000 étudiants ont obtenu leurs licences, 1.400 leurs masters, 42 leurs magisters et 63 leurs doctorats.