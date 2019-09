<span style='text-decoration: underline;'>Naama</span>:<br><span style='color:red;'>38 dossiers de création de micro-entreprises avalisés au premier semestre 2019</span>

Pas moins de 38 dossiers de projets de création de micro-entreprises ont été avalisées par l’antenne de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) de la wilaya de Naama au courant du premier semestre de l’année en cours, a-t-on appris mercredi de cette instance.

Le certificat d’éligibilité de ces projets a été accordé par les banques sur 58 dossiers déposés au niveau de l’antenne durant la même période qui a vu la concrétisation de 8 projets générant 17 postes d’emploi permanents, selon le chargé d’information de cette antenne ANSEJ, Belmahi Ahmed. Les projets avalisés, qui contribueront à la création de plus de 90 postes d’emploi permanents, sont répartis sur les domaines de l’agriculture, des services, de l’artisanat, de l’industrie, des travaux publics, de la construction et des professions libérales. L’approbation de financement de ces projets prend en considération la fiabilité et l’adaptation aux exigences du marché local, notamment fournir le machinisme exploitations agricoles, augmenter les moyens de la production animale et dérivés comme le cuir, l’aviculture et la laiterie, a-t-on fait savoir.

L’opération de qualification des projets juvéniles par l’ANSEJ a connu une hausse sensible par rapport à la même période de l’année dernière eu égard à la hausse du taux d’acceptation des projets de la catégorie des universitaires, notamment les sciences administratives, juridiques et de gestion.

En outre, tous les projets liés au secteur de l’agriculture ont été avalisés. L’antenne de l’ANSEJ de Naama a lancé, dernièrement, une campagne de sensibilisation des jeunes chômeurs à travers différentes Dairas de la wilaya en vue d’expliquer la méthode d’inscription électronique, de remplir les formulaires d’inscription et de dépôt de dossiers via Internet sans déplacement vers le siège de l’agence ou l’une de ses antennes..

Le même dispositif poursuit des formations sur la bonne gestion de l’entreprise au profit des porteurs de projets et ses activités médiatiques au profit des étudiants du Centre universitaire «Salhi Ahmed» de Naama dans le cadre de la Maison de l’entreprenariat . Depuis la création de l’antenne de l’ANSEJ en 1998, plus de 2.200 micro-entreprises de jeunes ont été créées et financées, réparties en secteurs de transport de voyageurs et de marchandises, des métiers, du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, entre autres.