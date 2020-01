<span style='text-decoration: underline;'>Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>38 harragas présentés devant le tribunal de Ténès</span>

Trente-huit (38) candidats à l’émigration clandestine ont comparu dimanche devant le juge des délits près le tribunal de Ténès (56 km Nord-Est de Chlef), pour «tentative de quitter clandestinement le territoire nationale», a-t-on observé.

Agés entre 19 et 40 ans, les 38 mis en cause dont une femme, ont été présentés devant le tribunal de Ténès pour avoir tenté, durant les dernières 48 heures, de quitter clandestinement le territoire national à bord de trois embarcations à partir des plages de Sidi Abderrahmane et d’El Guelta (Ténès Ouest). Selon les informations recueillies par l’APS, les personnes appréhendées sont issues des différentes communes de la wilaya de Chlef. Le président de l’audience a requis à l’encontre de chacun des accusés une amende de 50.000 DA. Dans le même sillage, une trentaine de candidats à l’émigration clandestine arrêtés dimanche matin par les garde-côtes, comparaitront ce lundi.