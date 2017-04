<span style='text-decoration: underline;'>Durant le premier trimestre 2017 </span>:<br><span style='color:red;'>38 milliards de dinars de recettes pour la CASNOS</span>

Les mesures de facilitation développées en direction des employeurs et travailleurs non salariés afin de les encourager à s’affilier à la Caisse nationale de sécurité sociale des non salariés (CASNOS), ont permis d’augmenter sensiblement le nombre de ses cotisants.

Intervenant hier sur les ondes de la Radio nationale, M. Achak Youcef Chawki, directeur général de la CASNOS, a souligné que parmi ces mesures, celle qui permet de bénéficier d’une réduction des pénalités de retard pouvant se situer de 50%, voire 100/% dans certains cas. Les nouveaux assurés pourront, après s’être affiliés à la caisse, bénéficier immédiatement à un accès aux soins et ouvrir droit à une pension de retraite conséquente, à la fin de leur carrière, ajoute encore le DG de la Casnos.

Les non salariés n’ayant pas cotisé, souligne l’hôte de la radio, ont toujours le loisir de le faire en commençant à régler leurs obligations pour l’année en cours, précisant que les charges qui leurs seront réclamées dans un premier temps, sont déductibles de tout impôt. En dépit des facilitations qui leur sont offertes, l’adhésion des non salariés à la Casnos qui reste très timide (1 million d’assurés sur un potentiel estimé à 3 millions), M. Youcef Chawki estime qu’en 2014, il y avait moins de cotisants à jour et que, depuis, il y a eu un saut quantitatif conséquent.

Pour l’intervenant, les entrepreneurs et travailleurs non salariés, se présentent, de plus en plus, pour apurer leur situation vis-à-vis de la CASNOS. Il en veut pour preuve l’augmentation de 93% de ses recettes qu’il chiffre à 38 milliards de dinars pour le premier trimestre de 2017. De l’élargissement du système de cotisation aux quelques 1 million d’agriculteurs dont le nombre d’affiliés est, dit-il, passé de 3 à 18% en quelques années, le directeur général de la CASNOS indique que celui-ci est en constante progression, ajoutant attendre un accompagnement du ministère de l’Agriculture pour l’augmenter davantage.

Il est à noter l’ordonnance 15/03 du 23 juillet 2015, portant Loi de finance complémentaire de 2015 a accordé des mesures exceptionnelles et des facilitations aux personnes non salariées et ce, dans le but de régulariser leur situation et régler leur contentieux. Les agriculteurs débiteurs de cotisations auprès de la Sécurité sociale bénéficient également d’un échéancier de paiement, pouvant remonter jusqu’à l’année 1996, leur permettant de régulariser leur situation.

Alger: Wahida Oumessaoud