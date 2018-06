<span style='text-decoration: underline;'>Mostagenm</span>:<br><span style='color:red;'>38 nouvelles lignes de transport de voyageurs en prévision de la saison estivale</span>

Quelque 38 nouvelles lignes de transport terrestre des voyageurs seront ouvertes, en prévision de la saison estivale dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris du directeur de wilaya du transport.

Mustapha Kada Belfar a souligné que l’ouverture de ces nouvelles lignes intervient, à la demande des habitants qui ont appelé au renforcement des moyens de transport à travers la wilaya.

Ainsi, neuf nouvelles lignes urbaines sont opérationnelles assurant des liaisons entre le centre-ville de Mostaganem et les zones d’El Hachm, Ouréa, Mazaghran et Hai 626 logements, logements AADL de Hassi Mameche et Oued El Hadaik. Par ailleurs, le transport terrestre intercommunal a été renforcé par l’ouverture de huit nouvelles lignes entre douze communes alors que le transport rural s’est doté de 21 lignes pour répondre aux besoins de la population en déplacement dans les zones rurales, entre villages et chefs-lieux de communes, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, M. Belfar a souligné que son administration a pris toutes les dispositions pour assurer le transport des estivants en direction des plages.

Des autorisations exceptionnelles ont été délivrées aux transporteurs pour l’exploitation des lignes intérieures intercommunales, surtout en direction des localités côtières. Le secteur du transport public des voyageurs compte actuellement 695 opérateurs, dont un opérateur public, l’Entreprise publique de transport urbain de la ville de Mostaganem qui exploite sept lignes urbaines.

Les opérateurs privés assurent 174 lignes de transport urbain et rural et intercommunal et inter-wilaya avec 820 bus offrant plus de 25.500 places, rappelle-t-on