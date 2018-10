<span style='text-decoration: underline;'>Association «Takafoul Aijtimaï»</span>:<br><span style='color:red;'>380 couples mariés lors de 31 cérémonies de mariages collectifs</span>

L’association Takafoul Ajtimaï, dont la création remonte à l’année 2007, est une des associations oranaises, et peut-être même la doyenne de la wilaya d’Oran. Son activité progresse et se diversifie, en actions caritatives en faveur des catégories nécessiteuses.

Tout le monde sait, que la wilaya d’Oran enregistre plus de trois mille, (3000), associations de sports et d’aide sociale, mais seulement quelques unes, qui apparaissent activer sérieusement dans ce domaine.

Les autres profitent seulement de subventions de l’Etat, mais restent invisibles sur le terrain. Parmi ces associations caritatives, l’association « Takafoul Ajtimaï » semble être en tête, puisqu’elle active régulièrement dans plusieurs domaines, notamment l’aide sociale.

Cette association est dirigée par son fondateur, l’honorable, Haddad Hadj Ahmed depuis sa création. Son comité est composé de personnes âgées et expérimentées, qui sont dévouées et activent bénévolement, au service et au bien-être d’autrui, comme il est recommandé par le Saint livre, « le Coran ». Ainsi depuis 2012, l’association en plus des autres activités, inscrites des actions régulières, s’engage dans un autre domaine, plus délicat et coûteux, le mariage collectif. Et ce, depuis 2012. Dans ce contexte, beaucoup d’heureux couples ont été unis par le lien du mariage, grâce à cette association. Heureux sont les jeunes, qui ont eu la chance de remplir les critères, d’être nés à Oran et d’habiter dans cette wilaya. Ce sont les critères, exigés pour être aidé localement.

A cet effet, les jeunes de la wilaya d’Oran, qui sont dans le besoin financièrement, accueillent avec joie l’aide matérielle que leur prodigue l’association, qui avec l’aide de nombreux et généreux donateurs participent à la « Zakat », en mariant ces jeunes couples, qu’Allah seul récompensera. On peut dire, que l’association « Takafoul Ajtimaï » est classée la première, dans les actions sociales. Et ce, régulièrement ces dernières années. En plus des actions citées ci-dessus, elle prodigue également une entraide mensuelle pécuniaire, aux femmes divorcées et autre.

A noter, qu’elle a marié 380 couples à ce jour, et le nombre progresse, passant à 5 mariages collectifs de 14 couples par célébration chaque année. Samedi dernier, a eu la lieu la 31ème célébration de mariage collectif pour 14 couples, et qui s’est déroulée, comme toujours à la salle des fêtes du parc d‘attraction d’El Hamri, dont la première étape commence par la « Fatiha », où les tuteurs des mariés sont réunis avec leurs invités, (12 par couples), en présence des jeunes futurs époux. Et c’est Hadj Ahmed Haddad, qui fait office d’imam, en prononçant la « Khoutba », Souna de notre Prophète Mohamed.

Puis après la cérémonie, dattes, lait et un déjeuner copieux est servi à toute l’assistance. On a constaté que les nouveaux époux étaient tous vêtus de costumes, offerts par l’association. Puis après le repas, les jeunes ramènent leur fourgon, pour récupérer les cadeaux qui se composent d’une chambre à coucher, un réfrigérateur, une cuisinière, une machine à laver, une TV « Plasma », des couvertures, un matelas, plus un plateau de Henna, pour la mariée ainsi qu’un costume et des souliers pour le marié. Le soir c’est le couple et ses invités, qui sont accueillis, et seulement vingt quatre, (24), personnes, uniquement des femmes pour chaque couple.

On y constate une diversité de robes, portées par les épouses. Chaque couple a une table réservée, portant la photo des mariés. Tous les invités sont assis ensemble et forment une même famille algérienne. C’est dans une ambiance de joie et de musique, que les couples se lèvent pour danser et se font photographier. Puis Hadj Ahmed réunit les couples, pour leur remettre des reçus des chambres à coucher, qu’ils devront récupérer.

Ensuite, les couples regagnent la salle de restauration, où un coin leur est réservé, puis dans une parfaite organisation, tous les invités se restaurent, où un excellent menu varié et riche leur est offert.

C’est ainsi qu’œuvre cette association, dans la transparence. La régularité de ses actions, la feront considérer comme la première association sérieuse, crédible et active de la wilaya. Un grand bravo à tous ces bénévoles qui entourent Hadj Ahmed. Que Dieu les aide.

Adda.B