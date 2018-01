Le gouvernement a rendu hommage hier, à l’équipe d’ingénieurs et de docteurs d’Etat algériens qui travaillent sur le programme spatial national. Ahmed Ouyahia était donc à sa place, lorsqu’il a mis les jeunes de l’Agence spatiale algérienne au centre de l’ambition de grandeur de l’Algérie. Il faut savoir à ce propos, que le programme que développe actuellement l’Algérie, n’est pas une version simplifiée d’un jeu électronique, mais un vrai programme spatial avec de vrais satellites à plusieurs millions de dollars et des installations à terre ultra sophistiquées et des objectifs plutôt ambitieux. L’ambition de l’Algérie est de pouvoir un jour maîtriser cette nouvelle technologie pour la mettre au service du développement national.

Il est important de bien se mettre en tête que ce ne sont pas des paroles en l’air. On en a pour preuve que sur les plusieurs milliers de pièces métalliques en orbite autour de la terre, quelques petites tonnes de métal sont la propriété exclusive du gouvernement algérien. Le dernier en date, c’est bien entendu le Alcomsat 1, le troisième du genre en Afrique. On aurait pu lui trouver un nom plus original, mais ce nom de baptême sied bien aux objectifs de l’Etat algérien. C’est dire que l’on n’a pas l’intention de faire dans le «m’as-tu vu». La sobriété de la dénomination vaut la détermination de mettre en place un vrai programme spatial.

En ces temps de mouvements sociaux et de doute sur le pouvoir d’achat des Algériens, il est important de préciser qu’au-delà de toutes considérations politiciennes, sociales et autres, les conquêtes de l’Algérie ne sont pas que sportive, économique ou culturelle, que la fierté de l’Algérien moyen ne doit pas tenir qu’aux talents des ses footballeurs, qu’il existe dans ce pays de milliers d’autres citoyens qui font des choses merveilleuses.

Il est évident que si l’Etat et la société civile mettaient autant d’énergie à expliquer aux Algériens tout l’intérêt à apprécier à sa juste valeur, le grand travail accompli en 75 ans, dans certains domaines pointus, comme l’énergie nucléaire dont le programme a été enclenché il y a près de 30 ans déjà, on sentirait un sérieux enthousiasme à être Algérien et l’on n’attendrait pas une qualification à la coupe du monde pour afficher notre patriotisme. Et puis, il y aurait sans doute beaucoup moins de haragas…

Par Smaïl Daoudi