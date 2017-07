<span style='text-decoration: underline;'>Générées par les stations de services </span>:<br><span style='color:red;'>39.000 tonnes d’eau huileuses rejetées par an dans les réseaux d’assainissement</span>

Les stations de service de la wilaya d’Oran génèrent annuellement quelque 39.000 tonnes d’eaux huileuses rejetées directement dans les réseaux d’assainissement ou en milieu récepteur, relève-t-on dans une étude commandée par la direction locale de l’environnement.

L’étude du Plan de gestion des déchets spéciaux (DS) et déchets spéciaux dangereux (DSD), réalisée par le Cabinet d’étude environnementales et risques industriels (CEERI), indique que l’ensemble des affluents aqueux, provenant des eaux de lavage des planchers, des équipements et des véhicules sont rejetés directement dans le réseau d’assainissement ou en milieu récepteur. Ces rejets représentent un grave danger sur les zones humides de la région, a-t-on souligné dans la synthèse de cette étude, ajoutant que les afflux huileux sont classés comme déchets spéciaux dangereux par décret exécutif 06-104 du 8 février 2006. La quantité de ces rejets représente 40% de l’ensemble des déchets spéciaux dangereux de la wilaya d’Oran, estimé à 10.000 tonnes par an, souligne-t-on encore. La direction locale de l’énergie avait lancé, au début de l’année 2017, une campagne de contrôle des stations de service de la wilaya.

Celle-ci conforte la thèse du rejet directement dans les réseaux d’assainissement. «Cette campagne nous a permis de constater que le minimum pour récupérer les huiles et séparer les huiles usagées de l’eau du lavage, ne se fait pas dans la grande majorité des stations», a déploré le directeur local de l’Energie, Omar Sbaa, dans une déclaration à l’APS. Il a ajouté que son administration a mis en demeure les gérants de ces stations, tout en leur accordé un délai jusqu’au mois de septembre prochain pour mettre à niveau leurs installations.

La direction de l’énergie n’est toutefois chargée que du contrôle des stations qui assurent la distribution du carburant et pour lesquelles le lavage-graissage est une activité secondaire. Les stations qui ne font que le lavage dépendent de la commission de wilaya chargée des établissements classés relevant de la direction de l’environnement, a encore rappelé le même responsable, soulignant que son administration a saisi la direction locale de l’environnement pour tracer un programme de contrôle des stations n’assurant que le lavage et relevant de sa compétence. Questionnée sur la question, la directrice locale de l’environnement, installée depuis deux mois seulement, est restée vague, promettant de se pencher sur la question dans un proche avenir.

Le Plan de gestion des DS et DSD préconise de faire subir un traitement physique en utilisant des déshuileurs ou des séparateurs eau-hydrocarbures, pour réduire le volume des eaux huileuses, censées être récupérées par des filiales spécialisées dans le traitement de ce genre de déchets. La collecte des huiles usagées constitue, d’un autre côté, un gros problème, puisque le seul opérateur assurant cette collecte, l’entreprise publique Naftal, ne récupère que les huiles usagées des stations conventionnées avec elle en tant que fournisseur d’huile de graissage, précise M. Sbaa, ajoutant que Naftal n’est pas censée récupérer les huiles usagées achetées auprès d’autres opérateurs.