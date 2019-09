<span style='text-decoration: underline;'>Présidentielle du 12 décembre</span>:<br><span style='color:red;'>39 postulants, dont des poids lourds, déjà en lice</span>

Relevons que cette opération de collecte, finie, il s’en suivra la seconde qui consiste en la déclaration de candidature à la Présidence de la République. Un acte juridique, mais éminemment politique qui se matérialise par le dépôt, par le candidat lui-même, d’une demande d’enregistrement auprès du président de l’ANIE.

L’ étape de retrait des formulaires de «souscription des signatures de parrainage se poursuit à une cadence normale et l’l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a recensé, jusqu’à hier matin, quelques 39 postulants à la candidature pour la Présidentielle du 12 décembre 2019. Ce sont autant de personnes qui ont retiré les fameux imprimés ouvrant la voie à la phase cruciale pour chaque candidat, qui consiste à réunir 50.000 parrainages de citoyens, dont 1200 par wilayas. La collecte doit toucher un minimum de 25 wilayas. La course contre la montre a donc commencé pour les candidats à la candidature, dont certains parmi eux ont de grandes chances de terminer ce sprint avec le nombre de formulaires nécessaires. Ali Draâ, chargé de la communication à l’ANIE, qui a fait lecture du dernier communiqué de l’Autorité traitant de l’état d’avancement de l’opération, a révélé que parmi les 39 postulants figurent des indépendants ainsi que des chefs de partis politiques, dont Ali Benflis, président du parti Talaïe El Houriet, Abdelaziz Belaid, président du Front El Moustakbal, Aissa Belhadi, président du Front de la bonne gouvernance, Abdelkader Bengrina, président du mouvement El Bina, Ali Zeghdoud, président du parti du Rassemblement algérien (RA) et Mourad Arroudj, président du parti «Errafah», a précisé le même responsable.

A tous ces candidats à la candidature, il va falloir ajouter le parti de l’Alliance nationale républicaine (ANR) qui a annoncé, hier, dans un communiqué, l’intention de prendre part à la joute présidentielle. L’on apprend ainsi, que la direction de l’ANR «a adressé une correspondance au président de l’ANIE pour exprimer son intention de constituer le dossier de candidature». Il reste, cependant, poursuit le communiqué, que «la décision de sa participation à la prochaine présidentielle sera tranchée lors de la conférence nationale des bureaux de wilaya du parti prévue samedi prochain». L’ANR n’est pas la seule formation politique déjà connue, à prendre cette résolution. El Bina de Bengrina a déjà présenté son président à la candidature.

Relevons, que cette opération de collecte, finie, il s’en suivra la seconde qui consiste en la déclaration de candidature à la Présidence de la République. Un acte juridique, mais éminemment politique qui se matérialise par le dépôt, par le candidat lui-même, d’une demande d’enregistrement auprès du président de l’ANIE. La nouvelle loi qui précise la présence du candidat, exige de lui la nationalité algérienne d’origine. Une condition supplémentaire a également été ajoutée dans les amendements. Il s’agit de l’obligation faite au candidat de disposer d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme équivalent.

Il y a lieu de rappeler, qu’en vertu de ces amendements votés récemment par les deux Chambres du Parlement et promulgués par le président de l’Etat, l’ANIE a la charge exclusive de «préparer les élections, de les organiser, de les gérer et de les superviser et ce, dès le début de l’opération d’inscription sur les listes électorales et leurs révisions ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement, et se prononcent sur le contentieux électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires», stipule clairement la loi portant création de l’ANIE.

A travers ces amendements qui supposent un strict contrôle du déroulement du processus électoral, la multiplication des candidatures, notamment sérieuses, est un signe encourageant, annonçant la tenue de l’élection présidentielle du 12 décembre 2019.

Anissa Mesdouf