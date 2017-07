<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>3ème session de formation de secouristes</span>

Dans sa politique entamée dans le but de former un secouriste pour chaque famille, la Direction de la protection civile de Sidi Bel-Abbès, a inauguré la troisième session de formation de l’année 2017 au profit de volontaires, voulant s’initier aux premiers gestes de secours. Cette troisième session va durer 21 jours et cela à partir d’hier 23 juillet. Des cadres de la Protection civile assureront la formation des bénévoles qui seront utiles en cas d’accidents pour apporter les premiers secours avant l’arrivée des sapeurs pompiers.

M.Bekkar