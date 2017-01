<span style='text-decoration: underline;'>Céréaliculture</span>:<br><span style='color:red;'>4.000 hectares emblavés sous pivot à Ghardaïa</span>

Les superficies ensemencées en céréaliculture sous pivot à travers la wilaya de Ghardaïa pour l’actuelle saison agricole (2016-2017) sont de prés de 4.000 hectares, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

Ces superficies, circonscrites dans les régions Sud de la wilaya, riches en potentiel hydrique, particulièrement El-Menea, Hassi-Lefhal et Seb-Seb, se répartissent entre 3.600 ha de blé dur et 400 ha d’orge, a indiqué à l’APS le DSA, Cheikh Harouini. Les emblavements de céréales dans la wilaya de Ghardaïa ont augmenté de plus de 27%, passant de 3.134 ha durant la saison agricole précédente à 4.000 ha durant la saison actuelle , a-t-il fait savoir, précisant que l’état végétatif des céréales est jugé «bon» pour l’ensemble des superficies labourées, suite aux précipitations enregistrées dernièrement.

«Les terrains consacrés au blé dur et à l’orge ont connu cette saison une hausse, suite à la création de nouveaux périmètres agricoles dans les régions d’El-Menea et de Hassi-Lefhal», a signalé M. Harouini. Pour assurer le bon déroulement de cette campagne d’emblavement céréalière, quelque 7.201 quintaux de semences (6.676 qx de blé dur et 525 qx d’orge), sélectionnées et certifiées, ont été mis à la disposition des céréaliculteurs par la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de Laghouat, ainsi qu’une quantité «suffisante» d’intrants agricoles destinés à la fertilisation des sols, en plus de la mobilisation de matériels agricoles nécessaires, a assuré ce responsable.