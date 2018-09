<span style='text-decoration: underline;'>Détournement de l’adolescente de saint Eugène </span>:<br><span style='color:red;'>4 ans de prison ferme prononcé contre son cousin maternel</span>

Le tribunal de la cité Djamel a rendu son verdict sur l’affaire de la disparition de la jeune fille F.Z. résidant au quartier saint Eugène.

En effet, le mis en cause cousin maternel de cette dernière a été condamné à 4 ans de prison ferme pour détournement de mineur, attentat à la pudeur et incitation de mineur à la débauche. Alors que son complice qui lui avait loué la maison qui lui avait servi de refuge, a écopé de 2 ans de prison ferme pour complicité. Après que le procurer a requis 10 ans de prison ferme contre le principal mis en cause âgé de 23 ans et une peine de prison ferme contre son complice. Rappelons que les faits se sont produits le jour la rentrée scolaire en fin d’après midi alors que la jeune fille devait rentrer de l’établissement scolaire, ne viendra pas. Une plainte a été déposée par ses parents faisant état de sa disparation au moment où le spectre de la mort de la petite Salsabil planait toujours. Très vite, des recherches furent engagées. Quatre jours plus tard, elle sera retrouvée et conduite au niveau de la sureté de wilaya. Les enquêteurs concluront à une fugue et le principal instigateur état son cousin maternel. Selon les faits, une relation les liait et le mis en cause l’avait même demandé en mariage selon ses dires, ce que niera catégoriquement le père de la disparue. Toutefois, cela n’empêchera pas le couple de rester en contact jusqu’au jour où ils décideront de fuguer et de se cacher au niveau d’une maison louée pour le montant de 10 000 da à une connaissance du cousin. Le couple y restait enfermé la journée et le soir le jeune homme regagnait son domicile pour ne pas éveiller les soupçons. Mieux encore, il participait aux recherches lancées au lendemain de la disparation de cette adolescente. L’escapade prit fin à la demande de la jeune fille. Lors du procès qui s’est tenu à huit clos, on apprendra et selon des sources judiciaires que la victime avait expliqué qu’elle avait quitté son domicile sous incitation de son cousin. Un fait que ce dernier dément et dira qu’elle l’avait suivi de son plein gré. Quant au second mis en cause qui leur avait loué la maison, il expliquera ignorer ce qui se tramait sous son toit.

F.Abdelkrim