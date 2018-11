<span style='text-decoration: underline;'>Décédées dans un accident de la circulation à Sidi Hamadouche dans la wilaya de Sidi Bel Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>La Radieuse rend hommage et soutient les familles des trois enseignantes</span>

La Radieuse s’est rendue dans la localité de Sidi Hamadouche, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès afin de soutenir les familles des trois enseignantes décédées tragiquement dans un accident de la circulation alors qu’elles se rendaient à leur travail.

La délégation de la Radieuse composée de son président Chafi Kada, de Lakhdar Belloumi, Hansal Mohamed et Benchiha Nacer, a remis aux familles des défuntes, Hachmaoui Karima, Mediene Nadjet et Harat Nadia, des diplômes d’honneur, des trophées du mérite et des aides financières.

Cette cérémonie s’est déroulée lors d’un rassemblement plein d’émotions et de larmes dans l’enceinte de l’école Mehadji Zelmat, en présence des élèves, du corps enseignant et de citoyens de la localité. Les collègues des trois défuntes qui étaient très appréciées, n’ont pu cacher leurs larmes, surtout qu’elles avaient une éducation exemplaire et étaient dotées de valeurs morales et professionnelles.

Le président de la Radieuse, Chafi Kada, a profité de l’occasion pour distribuer des affaires scolaires aux élèves démunis ainsi que du matériel sportif à l’établissement scolaire et aux jeunes de Sidi Hamadouche et du douar Glifa.