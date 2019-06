<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation </span>:<br><span style='color:red;'>4 décès et 19 blessés en 24 heures</span>

4 décès et 19 blessés en 24 heures

Quatre personnes ont perdu la vie et 19 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation, survenus au cours des dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi lundi par la Protection civile.

La wilaya d’El Bayadh déplore le bilan le plus lourd, avec le décès d’une fillette alors que cinq autres personnes ont été blessées suite au renversement d’un véhicule léger sur la R.N n06, commune d’ El Bnoud, daïra de Labiodh Sidi Chikh, précise la source. Par ailleurs, les secours de la protection civile ont repêché deux personnes décédées par noyade dans les plages Serkouf (Ain Taya) et El-balh (El Tarf). Les secours de la protection civile sont, en outre, intervenus pour l’extinction de 05 incendies urbains et divers dans les wilayas de Ghardaïa, Guelma, Batna, Chlef, ajoute le communiqué de la Protection civile.