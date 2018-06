<span style='text-decoration: underline;'>Mondial2018 Football / Amical </span>:<br><span style='color:red;'>4 entraînements pour les Algériens avant le Portugal</span>

La sélection algérienne de football effectuera quatre séances d’entraînement avant d’affronter son homologue portugaise en match amical de préparation, prévu jeudi (20h15) à Lisbonne, a indiqué dimanche la Fédération algérienne de football (FAF). «Les deux premières séances d’entraînement, dimanche et lundi, auront lieu à Alger, alors que les deux autres se dérouleront au Portugal», a écrit l’instance fédérale dans un communiqué, précisant que la dernière séance, celle de mercredi, débutera à 19h00 sur le terrain principal de l’Est?dio do Sport Lisboa e Benfica qui abritera la rencontre. Les joueurs de la sélection nationale ont bénéficié d’un quartier libre de 24 heures au lendemain de leur premier match amical, disputé vendredi au stade 5-Juillet (Alger) et perdu (2-3) contre le Cap-Vert. «Les Verts rejoindront le Centre technique national de Sidi-Moussa ce dimanche, peu avant la rupture du jeûne», a encore précisé la FAF sur son site officiel, ajoutant que la séance de reprise.