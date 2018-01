<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>4 joueurs en renfort</span>

Seguer Mohamed, (ex MCA, attaquant, 33 ans), Salah Islam, (ex-JSS, défenseur, 25 ans), Labani Yahia, (ex USB, milieu, 27 ans) et Mebarki Bilal, (ex USMH, milieu offensif, 29 ans), sont enfin les quatre nouveaux jokers, qui ont signé dans l’après-midi d’avant-hier samedi, au sein du club phare de la Mekerra. Après donc deux semaines d’attente, ces quatre noms souhaitent donner, le plus escompté par le staff technique belabbésien, durant les 14 matchs restant de la phase retour du championnat, ainsi que dans l’aventure de dame coupe. Pour cette dernière compétition, les gars de la Mekerra ont réussi, à arracher leur billet pour les huitièmes de finale, en battant dans le temps réglementaire, le club de la D II Amateur, le CRB Kais, sur le terrain du stade de Khroubs. Les buteurs de l’USMBA sont : Zouari Abdelkrim et Bouguelmouna Habib, dans la première mi-temps.

Avec ce renfort jugé utile, le coach Chérif El Ouazzani souhaite donc préparer, dans de bonnes conditions, le prochain match du championnat, prévu samedi prochain, en déplacement chez l’O. Médéa. Autre nouvelle positive, durant la plénière de l’APW de SBA jeudi passé, il a été accordé la somme de trois milliards et demi au club phare de la Mekerra, dans le cadre du budget primitif de l’année 2018. A signaler, que Boudjellal s’est retiré de la présidence du club, et c’est le retour de Benayad, comme directeur général de la SSPA/USMBA, depuis quatre jours.

B. Didéne