<span style='text-decoration: underline;'>Asphyxie au monoxyde de carbone</span>:<br><span style='color:red;'>4 morts dans les wilayas de Mila et Médéa</span>

Quatre (4) personnes ont péri, intoxiquées par des fuites de monoxyde de carbone, au cours des dernières 24 heures, selon un bilan rendu public dimanche par les services de la Protection civile.

Trois (3) personnes, ont succombé aux effets de ce gaz toxique dans la wilaya de Mila, et une (1) autre dans la wilaya de Médéa, précise la même source. Les unités de la Protection civile sont, en outre, intervenues pour prodiguer des soins de première urgence à 25 autres personnes, incommodées par l’inhalation de gaz carbonique, émanant d’appareils de chauffage et chauffe-bains, dans plusieurs wilayas de l’Est et du Centre du pays. Durant la même période, et s’agissant des accidents de la circulation survenus dans plusieurs régions du pays, la wilaya d’Alger déplore le bilan le plus lourd, avec le décès d’une (1) personne, heurtée par un véhicule léger, sur l’autoroute (Alger-Tipaza). Concernant l’état des routes, suite aux fortes intempéries, les services de la Protection civile, signalent que celles-ci restent difficiles d’accès à circulation, à travers 8 wilayas du pays, où 31 Routes nationales (RN), Chemins de wilayas (CW) et Chemins communaux(CC) sont coupés à la circulation.