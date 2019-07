<span style='text-decoration: underline;'>Accident de la circulation à Cherchell </span>:<br><span style='color:red;'>4 morts de la même famille et 20 blessés</span>

Le bilan de l’accident de la circulation, survenu jeudi après-midi à la sortie Est de la ville de Cherchell (Tipasa), s’est alourdi à 4 morts de la même famille, dont un nourrisson, et 20 blessés, ont indiqué à l’APS des sources concordantes.

A ce titre, le directeur de la protection civile de la wilaya de Tipaza, le lieutenant colonel Djamel Selmani a précisé que le bilan de l’accident de la circulation survenu jeudi après midi, à la sortie Est de la ville de Cherchell (Tipasa), s’est alourdi à 4 morts de la même famille, composée du père, de la mère et de deux petits enfants dont un nourrisson de 6 mois. Pour rappel, un bilan provisoire donné par le même responsable avait fait état de trois (3) personnes décédées et 11 autres blessées dans cet accident survenu au niveau de la route nationale N11, au lieu dit Oued El Belaa (Est de Cherchell).

L’accident est survenu suite à une collision entre un véhicule touristique et un mini bus de transport de voyageurs venant en sens inverse, causant des blessures à 20 personnes, selon le directeur de santé de la wilaya, Toufik Amrani. «Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour la prise en charge des blessées au niveau des hôpitaux de Cherchell et de Sidi Ghilés», a-t-il assuré. Dans le même sillage, le directeur de la Santé qui s’est déplacé à l’hôpital de Cherchell pour s’assurer de la bonne prise en charge des blessés, a affirmé que les équipes médicales et paramédicales de l’hôpital Sidi Ghilas étaient mobilisées pour prendre en charge toutes les personnes blessées.

Les blessures varient entre fractures, traumatismes, plaies et les chocs émotionnels, a précisé le même responsable. La RN 11 a été rouverte à la circulation après sa fermeture provisoire pour secourir les victimes, alors que les services de la Gendarmerie nationale ont diligenté une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident. Connue pour ses virages dangereux, l’entrée Est de la ville de Cherchell (Oued Blaa) figure parmi les points noirs et a été, souvent, le théâtre d’accidents tragiques survenus notamment durant la fin de semaine et la saison estivale.