<span style='text-decoration: underline;'>Qatar 2022</span>:<br><span style='color:red;'>40 équipes en lice, cinq billets à distribuer</span>

L’Afrique s’apprête à franchir une nouvelle étape sur la route de la Coupe du Monde (Qatar 2022), avec le tirage au sort du 2ème tour préliminaire prévu au Caire, où 40 équipes seront en lice pour décrocher l’un des cinq billets qualificatifs pour la phase finale.

Cette cérémonie de tirage au sort permettra de répartir les 14 vainqueurs du premier tour et les 26 nations africaines qui étaient les mieux classées au Classement mondial FIFA avant le premier tour (au regard de l’édition de juillet 2019) au sein de dix groupes de quatre. Les vainqueurs respectifs accéderont au troisième tour. Dans le premier chapeau, on retrouve logiquement les ténors du continent. Les cinq équipes ayant participé à la dernière Coupe du Monde – la Tunisie, le Nigeria, le Maroc, l’Egypte et le Sénégal – s’y trouvent notamment. Victorieuse de la dernière Coupe d’Afrique des Nations de la CAF, l’Algérie est également présente. Les Verts ont manqué Russie 2018, et auront forcément à c£ur de goûter à nouveau aux joies d’une Coupe du Monde, huit ans après. Cela vaut aussi pour le Ghana et le Cameroun. La RD Congo et le Mali sont également dans ce pot 1.

Les Léopards n’ont plus été mondialistes depuis 1974 (sous le nom de Zaïre). De leur côté, les Aigles sont encore vierges de toute participation. D’anciens mondialistes figurent dans le chapeau 2, à commencer par la redoutable Côte d’Ivoire emmenée par son duo d’attaque Nicolas Pépé-Wilfied Zaha. Il y a aussi l’Afrique du Sud, absente de l’épreuve reine depuis «sa» Coupe du Monde 2010 et revancharde. Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang et la Guinée de Naby Keita seront des adversaires tout aussi dangereux et ambitieux, eux qui n’ont jamais participé au moindre Mondial. Capables d’exploits, le Burkina Faso, l’Ouganda, le Cap-Vert, le Bénin, la Zambie, et le Congo ne seront pas non plus à prendre à la légère. Le chapeau 3 n’est composé que d’équipes en quête d’un premier et historique sésame pour la reine des compétitions. Mais à l’image de Madagascar et de la Mauritanie, en grands progrès ces derniers mois, ce passeport est de moins en moins hypothétique. On retrouve également, dans ce troisième pot, des sélections lancées dans le grand bain des éliminatoires depuis déjà quelques mois : la Namibie, la Guinée-Bissau, le Mozambique, et le Zimbabwe. Ce quatuor a su sortir vainqueur d’un tour préliminaire piégeur et gageons qu’il fera tout pour aller encore plus loin.

Enfin, la Libye, le Niger et le Kenya et la République centrafricaine tenteront de bousculer la hiérarchie africaine et ainsi s’inviter dans le troisième tour des qualifications. Le dernier chapeau en dit long sur la qualité des équipes qui sont en lice dans cette phase de groupes. D’ex mondialistes – le Togo et l’Angola – y sont par exemple présents.