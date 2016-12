<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>40 policiers promus</span>

Comme prévu, et en coïncidence avec la journée arabe de la police, la sûreté de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a célébré cet événement durant la journée de dimanche 18 décembre dernier.

En présence des autorités locales, cette journée a vu plusieurs manifestations qui se sont déroulées telles des activités artistiques, culturelles et sportives. Pour le coup d’envoi de cette célébration et après l’allocution du directeur de la sûreté de Sidi Bel-Abbès, Djillali Tahouri qui a lu le message du DGSN, ce fut au tour du secrétaire général du Conseil des ministres des Affaires extérieures arabes, Mohamed Ben Ali Kouman. Un reportage a été diffusé au cinéma Amarnas sur les opérations spéciales (GOSP). Puis, des éléments des forces de police ont présenté leurs qualités dans la maîtrise des arts martiaux et l’auto-défense. L’humoriste Hazim et la troupe Ahl Blad n’ont pas manqué ce rendez-vous pour présenter leurs spectacles. Puis, vint la cérémonie de remises de grades au profit de quarante fonctionnaires travaillant dans le corps de la police. D’autres tels des handicapés et les retraités de la sûreté, ont été aussi récompensés pour leurs sacrifices durant leurs carrières au sein de la police.

