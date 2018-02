Meilleurs employeurs en Algérie en 2018

DHL International, Novartis Pharma, Roche, Siemens & El Kendi primés

Alger: Samir Hamiche

Les lauréats du programme des «Meilleurs

employeurs en Algérie 2018», ont été dévoilés lundi soir, lors d’une cérémonie de remise des trophées qui s’est tenue au Sofitel Alger, avec la participation de plus de 100 invités.

Ce programme, qui est à sa troisième édition, est organisé par l’Institut américain «Best Companies Group» et rend hommage aux sociétés algériennes et multinationales opérant en Algérie, qui offrent le meilleur environnement de travail et savent attirer et retenir leurs collaborateurs.

Cette édition a vu la participation d’un plus grand nombre d’entreprises qui se distinguent par la mise en place de pratiques innovantes et avant-gardistes, en matière d’engagement des collaborateurs.

Pour la deuxième année consécutive, DHL International Algérie, leader mondial de l’industrie des services logistiques, se positionne en tant que premier «Meilleur Employeur en Algérie». L’entreprise offre à ses collaborateurs, un cadre de travail confortable, leur permettant d’évoluer, tout en étant épanouis. Elle considère chaque collaborateur comme un «entrepreneur» au niveau de sa mission.

Sur le podium également, Novartis Pharma, entreprise qui opère dans le domaine pharmaceutique, est classée cette année, deuxième meilleur employeur en Algérie. Une entreprise où l’éthique, l’engagement, le travail d’équipe et la passion, sont des valeurs partagées par les collaborateurs. Une gratification pour l’entreprise, alors qu’elle figurait en troisième place du palmarès de 2017.

ROCHE, numéro un mondial en biotechnologies, pointe à la troisième place, après être classée quatrième en 2017. L’entreprise offre à ses collaborateurs une grande opportunité d’évolution, en matière de carrière et des conditions de travail favorables, pour l’épanouissement personnel et professionnel.

SIEMENS SPA, entreprise qui opère dans le domaine de l’énergie, de l’industrie et du médical, se classe quatrième cette année. Grâce à l’engagement de ses collaborateurs et sa maitrise technologique, Siemens continue de prouver son ambition de se positionner comme partenaire de confiance pour l’Algérie, en alliant innovation et entreprenariat, au bénéfice des clients et de la société civile.

Le trophée du cinquième Meilleur Employeur en Algérie, a été remis à EL KENDI SPA. L’entreprise qui appartient au groupe jordanien MS Pharma, et qui opère dans le domaine pharmaceutique, s’est hissée à la cinquième position. El KENDI donne la chance aux jeunes talents algériens, d’apprendre et de se développer. Ainsi, l’entreprise développe des programmes de reconnaissance pour les meilleures performances annuelles et œuvre au quotidien pour favoriser la cohésion des collaborateurs.