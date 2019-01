<span style='text-decoration: underline;'>Gendarmerie nationale </span>:<br><span style='color:red;'>41 affaires de vol de véhicules traitées et arrestation de 35 personnes en 2018</span>

41 affaires de vol de véhicules traitées et arrestation de 35 personnes en 2018

Gendarmerie nationale : 41 affaires de vol de véhicules traitées et arrestation de 35 personnes en 2018

Le groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Oran a enregistré en 2018 près de 50 affaires portant sur des vols de véhicules dont 41 traitées et arrêté 35 personnes avec la récupération de la plupart des véhicules volés a-t-on appris de ce corps de sécurité.

Selon le bilan annuel des activités du groupement territorial de la gendarmerie nationale, 49 affaires de vol de véhicules ont été enregistrés en 2018 à Oran. 41 d’entre-elles ont été traitées et permis l’arrestation de 36 individus dont 15 ont été écroués.

En outre, 38 des véhicules volés ont été récupérés en temps record, a-t-on ajouté, grâce au civisme du citoyen qui a recouru à l’usage du numéro vert de la gendarmerie nationale ou d’autres corps de sécurité pour signaler les éventuels vols dont il est témoin. Les mêmes services ont relevé une hausse de 11 PC du nombre de véhicules récupérés (plus de 20).

Ces résultats positifs sont justifiés par la rapidité d’intervention et de traitement de ce genre d’affaires eu égard à la grande expérience de ce corps à traiter avec ce genre de crimes et des facilités fournies par le numéro vert 1055 permettant en temps réel d’intervenir et arrêter les auteurs du vol en temps record, a-t-on expliqué.