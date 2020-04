<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>4,1 milliards pour les 41.090 familles nécessiteuses</span>

La direction de l’Action sociale vient de finaliser la liste des bénéficiaires des aides de l’Etat aux familles démunies à travers les 52 communes de la wilaya de Sidi Bel Abbes. La DAS annonce donc qu’un nombre de 41.090 familles démunies, ont bénéficié la veille du mois sacré de Ramadhan de la prime de 10.000 dinars décriée par le gouvernement.

Une somme qui a été versée avant-hier par voie de comptes courant postaux (CCP). Le montant global cité par la DAS est de 4,1 milliards de centimes dont 1,3 milliards versés par la tutelle, c’est-à-dire, le ministère de la solidarité, plus le demi milliard de la part de la firme étatique la Sonatrach. Pour sa part, l’Assemblée Populaire de Wilaya vient d’octroyer un lot de plus de deux mille couffins remplis de denrées alimentaires. A rappeler qu’une caravane de 22 camions et semi remorques ont quitté le chef lieu lundi passé pour desservir les onze communes du sud dans le cadre de la distribution de denrées alimentaires au profit des familles dans le besoin vivant dans des zones dites de l’ombre. Ce sont 1.997 colis (couffins) de produits alimentaires dont l’huile de table, le sucre, la semoule et la farine qui sont distribués aux bénéficiaires des régions défavorisées.

M.Bekkar