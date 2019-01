<span style='text-decoration: underline;'>Soldes d’hiver </span>:<br><span style='color:red;'>42 autorisations délivrées aux commerçants</span>

L’opération des soldes d’hiver a débuté officiellement, hier, au ni veau des différents commerces .Cette action s’étalera jusqu’au 28 février de l’année en cours .

Dans le même cadre, les services de la Direction du Commerce de la wilaya d’Oran ont signalé que jusqu’à présent, il a été délivré 42 autorisations aux commerçants pour la pratique autorisée des soldes d’hiver. A cet effet ,il a été précisé que la dite opération doit se dérouler, notamment, selon la règlementation exigée et selon des règles bien définies qui relèvent du code de commerce établi pour la pratique des soldes . Pour le bon déroulement de cette action, les dits services en partenariat avec d’autres organismes, à savoir, l’association de la protection du consommateur, sont sur le terrain et lancent des tournées de contrôle dans les commerces durant toute la période, d’une manière continue, pour veiller au respect des conditions des soldes et pour qu’ils se déroulent comme il se doit ,sans arnaquer les clients . Ainsi, en cas de soucis ou de dépassements en matière d’étiquetage des prix constatés, lors des achats, les dits services invitent les clients à les tenir informés pour prendre des dispositions à l’encontre du commerçant en faute.

Bekhaouda Samira