<span style='text-decoration: underline;'>Trafic portuaire à Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>444 652 tonnes de marchandises enregistrées en trois mois</span>

Durant le premier trimestre de la l’année en cours le trafic portuaire à Mostaganem, a été traduit par le transit de quatre cent quarante quatre mille six cent cinquante deux tonnes de marchandises diverses qui ont été importées. Les conteneurs étaient si nombreux de même que le bois qui a été importé en grande quantité. Ainsi, par rapport l’année précédente, il a été enregistré durant les trois premiers mois de 2018, une évolution positive de 83%.

La gare maritime a enregistré durant la période considérée, vingt sept mille passagers et treize mille sept cent trente deux voitures. Quant à la liaison maritime Mostaganem-Barcelone, des responsables du port ont précisé qu’elle n’est assurée que pendant la saison estivale et aucune décision d’annulation n’a été prise. Cependant, pour augmenter le trafic portuaire surtout au plan marchandises, la construction d’un troisième bassin est d’une grande nécessité d’autant plus que plusieurs wilayas peuvent y bénéficier.

Charef.N