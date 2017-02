<span style='text-decoration: underline;'>Bureau d’hygiène communal </span>:<br><span style='color:red;'>45 commerces verbalisés</span>

Quarante-cinq procès-verbaux, suivis de propositions de fermeture de boulangerie-pâtisserie, salons de thé, gargotes et pizzerias et autres magasins d’alimentation générale, ont été établis par les agents du bureau d’hygiène de l’APC d’Oran, lors des différentes opérations de contrôle effectuées au niveau des commerces à caractère alimentaire dans les délégations communales d’Es-Seddikia, El-Amir, Ibn-Sina, El-Mokrani, Bouamama et de Sidi Bachir. Au cours d’une tournée d’inspection dans les salles de fêtes, salons de coiffure, bains et douches, les contrôleurs ont inspecté 44 établissements dont sept hôtels et prononcé deux mises en demeure pour défaut d’hygiène dans un salon de coiffure et un bain maure. Quant aux activités de la fourrière canine, les agents mobiles ont capturé des chiens et 30 chats errants.

Ils ont également effectué 27 interventions dans le cadre de la lutte contre les moustiques. Les agents ont utilisé un pulvérisateur pour intervenir sur les arbres d’alignement et les caves des immeubles inondées et infestées de moustiques. Dans ces secteurs urbains, les équipes mobiles de la commune d’Oran, ont lancé la campagne de démoustication dans le territoire de la commune. La pulvérisation du produit se fait de nuit sur les arbres et surtout dans les mares d’eaux stagnantes, lieux propices à la reproduction des moustiques durant la saison des grandes chaleurs. Comme ils ont inspecté et traité 13 puits. Sur les 40 décharges sauvages inspectées, les agents communaux en ont éradiqué 8. Ils ont également effectué des travaux d’assainissement des équipements sanitaires et de distribution d’AEP, dans 67 établissements scolaires du cycle primaire, 18 garderies d’enfants et 24 cantines scolaires.

A.Yasmine