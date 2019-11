<span style='text-decoration: underline;'>Championnat arabe des jeux d’échecs</span>:<br><span style='color:red;'>45 échéphiles de 12 pays attendus mercredi à Mostaganem</span>

Pas moins de 45 échéphiles de 12 pays prendront part au championnat arabe des jeux d’échecs individuels, qui débutera mercredi prochain à Mostaganem, a annoncé lundi le président de la Fédération algérienne des jeux d’échecs.

Brahim Azzeddine Djelloul a indiqué, lors d’une conférence de presse animée à l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) de Mostaganem, que ce championnat arabe organisé pour la première fois en Algérie verra la participation de 28 joueurs et 17 joueuses dont 7 messieurs et 5 dames de la sélection nationale des jeux d’échecs. A cette compétition, qui s’étalera jusqu’au 6 décembre prochain, participera l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, les Emirats arabes unis, le Qatar, l’Arabie saoudite, le Yémen, la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie et l’Irak, a-t-il souligné, faisant savoir que son programme prévoit trois épreuves en jeu classique ou temps long de 9 rondes d’une heure et demie ave ajout de 30 secondes, le jeu rapide de 7 rondes (15 mn et 30 secondes d’ajout et Blitz de 9 rondes (5 mn et 2 secondes). La participation aux compétitions rapides et Blitz est ouverte aux joueurs algériens pour se mesurer avec leurs homologues arabes et améliorer leur niveau technique alors que les compétitions classiques sont conditionnées par le classement et le titre de maitre national ou international en ce jeu intellectuel. L’arbitre principal international Mohamed Abdellah de Somalie dirigera les parties, assisté de Benyamina Ali, Ouareth Fateh, Anoune Nasreddine et Sekrane Ahmed, a indiqué le président de la fédération algérienne. En marge de ce tournoi, le bureau exécutif se réunira et l’assemblée générale de l’Union arabe des jeux d’échecs sera tenue avec la participation de 20 pays pour passer en revue la situation de la saison sportive actuelle, mettre au point le programme de 2020 et repartir les prochaines manifestations sportives et le budget financier. M. Djelloul a souligné que la Fédération algérienne des jeux d’échecs £uvre, à travers ces réunions, à accueillir le championnat arabe des jeux d’échecs des minimes (8 à 20 ans) l’année prochaine.