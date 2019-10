<span style='text-decoration: underline;'>Un piètre résultat ! </span>:<br><span style='color:red;'>45 Milliards pour l’aménagement du Bd des Dunes de Cap Falcon</span>

Au regard du montant colossal de 45 milliards de centimes consacré à son aménagement, le Bd des « Dunes » de Cap Falcon, censé être une des plus belles promenades touristiques de la corniche oranaise, offre une bien piètre image, hideuse à souhait et qui donnerait à douter sur la qualité des travaux entrepris sur ce site.

Annoncé à grandes pompes, l’aménagement de ce boulevard avait laissé rêver plus d’un, notamment parmi les habitants de la zone côtière qui espéraient enfin jouir d’un lieu digne de leur commune, où ils pourraient se balader en famille, profiter de l’air marin, déguster des glaces, etc.

Selon la fiche technique initiale élaborée par le bureau d’études attitré, le boulevard devait comprendre des zones de convergence, des petits espaces verts, une aire de détente pour les enfants, et quelques équipements prestataires, dont des kiosques. Mais que nenni ! Pour tout ornement, un carrelage de mauvaise qualité a été posé, des palmiers «Washington» qui ont vite fait de rendre l’âme et des candélabres diffusant une lumière dite d’ambiance non appropriés pour ce type de boulevard.

Aussi, le choix du site de la plage des Dunes pour l’implantation de l’embarcadère d’accostage du ferry assurant la navette maritime durant la période estivale, entre Oran et Aïn El Türck, était censé lui aussi ajouter une plus-value pour la station balnéaire pour en faire une véritable attractivité, été comme hiver. Sauf que cela n’a guère impacté en termes de valorisation des lieux, qui demeurent fantomatiques, exceptée l’animation nocturne, pour ne pas dire agitation, qui ne profite qu’aux seuls hôteliers et autres établissements de loisirs implantés dans cette zone. D’ailleurs, la question du stationnement des clients de ces établissements semble être réglée, puis les trottoirs du boulevard font carrément office de parkings autos. Certains gérants se sont même vus décerner l’autorisation d’utilisation du trottoir comme aire de stationnement. Quant à lui, le citoyen d’Aïn El Türck, devra attendre l’arrivée de « Godot» pour prétendre qu’un jour, il pourra se réapproprier l’espace, où il est risqué de s’y hasarder la nuit tombée.