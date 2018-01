<span style='text-decoration: underline;'>Selon le DG de l’ANEM </span>:<br><span style='color:red;'>453.383 insertions réalisées en 2017 </span>

L’ Agence Nationale de l’Emploi (ANEM), a enregistré quelque 398.749 placements économiques dont 21% dans le secteur public et 79% pour le secteur privé et quelques 54.634 insertions en Dispositif d’Aide à l’Insertion Professionnelle (DAIP).

Intervenant hier lors du forum du quotidien national El Moudjahid, le Directeur Général de l’ANEM, Mohamed Tahar Chaalal, a précisé que son agence a enregistré quelques 453.383 insertions durant l’année 2017. L’hôte d’El Moudjahid précisé que l’ANEM, a enregistré quelques 452.844 offres d’emplois, réparties comme suit: 34% de l’industrie, 27% du BTPH, 3% de l’agriculture et 35% des services, alors que 77% émanent du secteur privé.

M.Chaalal, a fait savoir qu’un total de 213.837 d’offres d’emplois ont connu un refus, dont les principaux motifs de refus sont: le fait de travailler dans le secteur privé, la rémunération ou encore la pénibilité.

Concernant la durée d’attente des demandeurs d’emplois, le conférencier a souligné que 80% attendent moins de 6 mois, 10% entre 6 et 12 mois, 7% entre 12 et 24 mois et 3% 24 mois et plus, alors que 83% des demandeurs issus de la formation professionnelle ont une durée d’attente de moins de 6 mois. Le même responsable dira qu’entre 2012 et 2017, l’ANEM, a enregistré quelque 2.083.983 placements économiques dont 245.502 CTA (Contrat de Travail Aidé) et 1.838.481 classiques.

À propos des perspectives de l’Anem M. Chaalal a fait savoir que son agence compte réaliser en 2018, quelques 400.000 placements économiques et 100.000 insertions DAIP-CTA, rappelant, dans le même contexte, que parmi les perspectives de l’agence durant l’année en cours, est le développement d’une application mobile pour l’inscription en ligne, l’introduction de nouveaux moyens de communication avec les usagers (SMS, site web, courrier électronique, alertes…), l’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi et la mise en place d’une nouvelle pratique de prise en charge des usagers.

Par ailleurs, le DG de l’Anem a rappelé l’instruction du ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale Mourad Zemali, de lutter contre la précarité de l’emploi, en insistant sur la permanisation de tous les travailleurs ayant bénéficié d’un contrat de travail aidé (CTA) de trois ans. À rappeler que le ministre avait incité les cadres de l’Anem et ceux de l’inspection du Travail, à travailler en collaboration pour appliquer la loi.

«Ce n’est pas normal qu’un employeur bénéficie de l’aide et de la subvention de l’Etat et après 3 ans il licencie le travailleur dans le cadre CTA», avait-il dit et de préciser «après 3 ans de travail, le travailleur à CTA, passera automatiquement en situation de CDI et l’employeur n’a pas à le licencier».

Le ministre avait appelé les cadres de l’inspection du travail, en cas d’enregistrement de cas pareils, à entamer les procédures légales et classer l’employeur dans la liste noire.

Alger: Noreddine Oumessaoud