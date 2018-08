<span style='text-decoration: underline;'>Le président Bouteflika aux Algériens à l’occasion du 20 Août </span>:<br><span style='color:red;'>«Vous devez contrecarrer les tentatives de déstabilisation»</span>

Il considérera dans son message, que ces «crises extérieures qui se jouent à nos frontières», sont «porteuses des dangers du terrorisme abject et des réseaux du crime organisé, deux fléaux désormais transfrontaliers».

La situation qu’affronte le pays, tant au plan interne qu’externe, recommande la constitution d’un large front populaire à même de conserver la souveraineté du pays et faire barrage aux tentatives de déstabilisation qui attaquent la société par l’entremise de la corruption, le trafic de drogue ou encore par le travestissement de l’Islam. C’est là la conviction du président de la République, exprimée, lundi dernier dans un message à la nation à l’occasion des anniversaires du 20 Août 1955 et du 20 Août 1956. «Par ce front populaire solide», dira le président dans son message lu en son nom à Tébessa, par le ministre des Moudjahidine, «vous devez contrecarrer toutes les manœuvres politiciennes et tentatives de déstabilisation de nos rangs par des interprétations erronées ou en opposition aux préceptes de notre religion. Vous devez également, grâce à ce front populaire solide, faire face à tous les fléaux et en premier lieu la corruption et la drogue qui rongent notre économie et notre société». Le chef de l’Etat qui a abordé avec force les détails les aspects historiques qui caractérisent la double-date anniversaire, a préconisé «la construction d’un front populaire solide», avec la même vision et ambition des pères fondateurs de la nation algérienne. S’adressant aux Algériens, dans son message, le président de la République les appelle à la mobilisation «pour la poursuite de l’édification et la mutualisation de toutes les potentialités de notre pays et à renforcer l’édifice d’un front populaire solide afin de garantir la stabilité de l’Algérie face à toutes les manœuvres internes et menaces externes». Il considérera dans son message, que ces «crises extérieures qui se jouent à nos frontières, sont «porteuses des dangers du terrorisme abject et des réseaux du crime organisé, deux fléaux désormais transfrontaliers». Dans le cadre de cette mobilisation nationale, le président Bouteflika a exhorté les Algériens à «prendre exemple sur l’élite de notre société, les éléments l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale et les éléments des forces de sécurité qui consentent quotidiennement des sacrifices pour la sauvegarde de l’intégrité et la souveraineté de notre territoire national et la préservation de la sûreté et de la sécurité de notre peuple et de ses biens».

Le chef de l’Etat a insisté sur «l’ampleur des défis qui continuent à se poser à nous pour satisfaire tous les besoins sociaux de notre peuple et pour construire une économie forte et moins dépendante des hydrocarbures». Autant d’objectifs qui ne peuvent être atteints qu’à travers une démarche unitaire et un sens élevé du devoir et des défis que les Algériens doivent affronter.

L’idée est qu’il ne faut pas dormir sur ses lauriers. «La liberté et l’indépendance, la construction et l’édification sont des acquis et des enjeux qui requièrent la mobilisation permanente, l’effort intarissable et même le sacrifice au service de la partie», a signalé à juste titre, le président de la République. Et de préciser: «le droit à la liberté, à l’indépendance ainsi que le droit des peuples à vivre dans la stabilité et la sérénité, (sont) devenus une chose rare dans le monde arabe en raison des conflits et des crises épuisants pour nos potentialités, des conflits qui nous éloignent du devoir sacré de libérer la Palestine». A méditer…

Alger: Smaïl Daoudi