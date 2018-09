La visite de la chancelière allemande Angela Merkel, a été courte sans doute, mais elle n’en a pas été pour le moins une franche réussite. Tous les dossiers ont été mis sur la table et rien n’a été occulté. Les dossiers qui accéléreront le rapprochement entre les deux pays, comme les dossiers qui fâchent, ont été abordés de façon claire et franche.

Les deux parties qui conviennent que leurs relations sont plutôt bonnes, ont néanmoins insisté sur le fait qu’elles restent à booster dans les deux sens. Les échanges entre Alger et Berlin doivent s’inspirer du modèle de l’industrie mécanique pour s’ouvrir à tous les autres domaines. Ainsi, plusieurs projets de partenariats (on avance le chiffre de 20), sont déjà en maturation et les discussions entre les deux parties sont déjà à un stade avancé.

La chancelière, de son côté, n’est pas partie les mains vides puisqu’elle a reçu la promesse ferme d’Alger que ses ressortissants en situation irrégulière en Allemagne, seront tous rapatriés quel que soit leur nombre. Et pour celui qui connaît la politique intérieure allemande, c’est là un franc succès pour Merkel qui affronte des critiques des plus virulentes quant à sa politique migratoire. Ce qu’elle a réalisé avec le gouvernement algérien lui servira grandement sur le plan interne et elle ne manquera pas de le brandir à chaque fois qu’elle sera attaquée sur ce point. Une vraie bouffée d’air qu’elle ne manquera pas de sortir à chaque fois comme un triomphe.

Donc, autant dire que cette visite, aussi courte soit-elle, a été empreinte du sceau du réalisme et du pragmatisme. Une efficacité à laquelle les deux parties se sont prêtées sans détour et avec une franchise rarement vue dans les relations internationales. Désormais, l’avenir des relations entre Alger et Berlin peut être vu avec un optimisme nouveau.

Les deux parties sont sorties gagnantes et chacun a su sauvegarder ses intérêts dans une harmonie qui est à souligner. Alger reconnaissant la puissance économique de l’Allemagne et tout l’intérêt de faire profiter son économie de sa rigueur, et Berlin reconnaissant de son côté, le rôle central d’Alger dans le maintien de la paix dans la région et la force de sa diplomatie dans le règlement des conflits qui agitent la région arabe et celle du Sahel.

Par Abdelmadjid Blidi