<span style='text-decoration: underline;'>Emigration clandestine</span>:<br><span style='color:red;'></span>

14 individus interceptés au large de la mer à Mostaganem

Une tentative d’émigration clandestine de 14 individus au large de la mer a été mise en échec, lundi dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris du groupement territorial des gardes-côtes. Les unités de plongeurs des gardes-côtes ont intercepté à 4h du matin, un zodiac à 6 miles marin (11 km) au nord-est du port commercial de Mostaganem. Ces candidats à l’émigration clandestine, parmi lesquels figure un mineur, avaient pris départ de l’embouchure d’Oued Chlef (10 km à l’est de Mostaganem) ajoute on. Ces personnes ont été débarquées au port commercial de Mostaganem et remis aux services de la sûreté pour enquête et formalités d’usage.