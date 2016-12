<span style='text-decoration: underline;'>L’hécatombe sur les routes continue</span>:<br><span style='color:red;'>47 morts et 1607 blessés en une semaine</span>

La semaine écoulée était tragique en matière de nombre de morts et blessés causés par des accidents de la route enregistrés au niveau de plusieurs localités du pays. Durant la période du 18 au 24 décembre 2016, la Protection civile a enregistré 859 accidents routiers ayant causé la mort à 47 personnes et 1607 blessés.

Alger: Samir Hamiche

Encore une fois, les routes continuent de causer de véritables drames en décimant des familles entières. Toutes les mesures prises par les secteurs concernés, n’ont pas pu réduire le nombre de morts sur les routes. «1607 interventions effectuées suite à 859 accidents de la circulation ayant causé le décès de 47 personnes et 1607 autres blessés, traités et évacués vers les structures hospitalières», a affirmé hier la Protection civile dans un bilan. La même source a affirmé que la wilaya de Ouargla vient en tête en matière de nombre de décès et de blessés. «Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Ouargla avec 8 personnes décédées et 12 autres blessées prises en charge par nos secours puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 11 accidents de la route».

Par ailleurs, les services de la Protection civile ont reçu 19 111 appels de secours. «Durant la période du 18 au 24 décembre 2016, Les unités d’interventions de la Protection civile ont enregistré 19 111 appels de secours dans les différents secteurs d’interventions pour répondre aux appels de détresse émis par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositif de sécurité… etc.

«Concernant le secours à personnes, 10065 interventions ont été effectuées avec la prise en charge de 1078 blessés traités par nos secours médicalisés, 8661 évacuations sanitaires», explique le même département. La Protection civile affirme enfin, qu’en outre, «nos secours ont effectué 896 interventions pour procéder à l’extinction de 502 incendies urbains, industriels et incendies divers. 6543 interventions ont été effectuées durant la même période pour la couverture de 5281 opérations diverses et l’assistance aux personnes en danger».