<span style='text-decoration: underline;'>Manifestations du 8 mars à Alger </span>:<br><span style='color:red;'>47 personnes incarcérées pour violences et vandalisme</span>

Quarante sept (47) personnes ont été incar- cérées suite à leur implication dans des actes de violences et de vandalisme dans le sillage des manifestations pacifiques de vendredi dernier, a indiqué mardi un communiqué du Parquet d’Alger.

«Le parquet d’Alger près le tribunal d’Alger porte à la connaissance de l’opinion publique, qu’à l’occasion des manifestations pacifiques du 08 mars 2019 qui se sont déroulées à travers les différents quartiers d’Alger, des actes de violences et de vandalisme ont été enregistrés au moment où les manifestants se dispersaient», a relevé la même source. En effet, «des individus mal intentionnés voulant profiter de la situation, se sont adonnés à des actes de pillage et de destruction sur des biens publics et privés, tout en s’opposant avec violences aux services de l’ordre», a expliqué la même source, ajoutant que «ces incidents ont eu pour résultat la dégradation d’une école, un musée, des biens et des voitures de particuliers, mais aussi un nombre de blessés parmi les policiers». «Suite à l’arrestation des auteurs par les services de la police judiciaire, il a été procédé en date du 11 mars 2019 à leur déferrement devant les services du parquet», a noté la même source, qui ajoute que «celui-ci, et sur la base des procès-verbaux établis, et les déclarations des différentes parties, a retenu des charges suffisantes d’inculpation contre 174 des mis en cause, tous poursuivis devant les juridictions compétentes qui ont ordonné l’incarcération de 47 d’entre deux», a conclu le communiqué.