<span style='text-decoration: underline;'>El Tarf </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 4.000 comprimés psychotropes au poste frontalier d’Oum T’boul</span>

Pas moins de 4.032 comprimés psychotropes et 2.400 dinars tunisiens ont été saisis, samedi, au niveau du poste frontalier d’Oum T’boul àn El Kala, dans la wilaya d’El Tarf, à la suite d’une opération de contrôle opérée par les services des Douanes algériennes, a-t-on appris de la chargée de communication à la direction régionale auprès de ce corps constitué. Cette tentative de contrebande a été déjouée suite à la fouille d’un voyageur qui s’apprêtait à introduire cette quantité de drogue et des devises en Algérie via ce poste frontalier, a affirmé Mme Asma Belkhiri, précisant que la comprimés classés hallucinogènes étaient minutieusement dissimulés au niveau dans le véhicule du mis en cause.

La même source a assuré que cette saisie s’inscrit dans le cadre des efforts déployés au quotidien par les services des Douanes visant à porter atteinte à l’économie nationale.