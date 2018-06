<span style='text-decoration: underline;'>EHU Oran</span>:<br><span style='color:red;'>49% de grossesses réussies sur 118 inséminations artificielles</span>

L’unité de la procréation médicalement assistée (PMA) relevant du service de gynécologie-obstétrique de l’EHU « 1er novembre» d’Oran a enregistré 58 grossesses réussies sur 118 inséminations artificielles effectuées en 2017, a-t-on appris samedi du responsable de ce service.

«Sur les 118 inséminations pratiquées l’année dernière, 58 grossesses ont été obtenues, soit un taux de réussite de 49,15%», s’est félicité le Pr Belkacem Chafi, rappelant que la chance de concevoir un bébé après la première insémination est faible et que d’autres tentatives sont indiquées après un ou plusieurs échecs.

Les problèmes d’infertilité sont de plus en plus fréquents dans les sociétés modernes à cause d’un ensemble de facteurs comme le stress, le changement des habitudes alimentaires, l’obésité … etc, a expliqué le Pr Chafi, ajoutant qu’en Algérie, environ un couple sur sept souffre de difficultés de concevoir des enfants.

Signalant que les problèmes de fertilité touchent aussi bien les hommes que les femmes, les spécialistes de l’unité de PMA de l’EHU indiquent que les causes de l’infertilité chez la femme sont souvent liées à des troubles ovariennes se traduisant par l’absence de production d’ovocytes fécondables ainsi que des troubles hormonaux. Pour les hommes, certains facteurs ont tendance à accroître le risque de l’hypo-fécondité telle que l’exposition prolongée à des températures élevées, la pollution, le tabac, la consommation excessive d’alcool, certaines maladies comme l’hypertension, le diabète et la varicocèle.

La PMA de l’EHU d’Oran a ouvert ses portes en 2009, rappelle le Pr Belkacem Chafi, ajoutant que la technique utilisée dans l’unité est l’insémination artificielle, qui consiste à placer dans l’utérus les spermatozoïdes qui ont été préalablement sélectionnés au départ d’un échantillon provenant du conjoint.