<span style='text-decoration: underline;'>Pour la rentrée scolaire, le gouvernement met la main à la poche</span>:<br><span style='color:red;'>5.000 Da pour les démunis et 3.000 Da pour tous les élèves</span>

Le gouvernement met la main à la poche pour garantir une rentrée scolaire apaisée à l’ensemble des familles algériennes. Réuni, avant-hier, en Conseil interministériel, l’exécutif a en effet, pris la décision inattendue en ces temps de crise financière, d’augmenter de plus de 50% la prime scolaire versé aux trois millions d’élèves défavorisés. L’allocation en question, passe de 3.000 DA à 5.000 DA. «Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a décidé d’augmenter de 3.000 DA à 5.000 DA la prime de solidarité scolaire dont bénéficient actuellement près de 3 millions d’élèves, et que l’Etat destine aux catégories démunies», note un communiqué des Services du Premier ministère. Ledit communiqué ne manque pas de commenter cette «largesse» gouvernementale en relevant que cette décision «confirme le soutien permanent de l’Etat à ces catégories et consacre son caractère social en matière de scolarisation à tous les enfants du pays, conformément à la Constitution». Cette bonne nouvelle ne constitue pas la seule dans l’escarcelle d’un exécutif qui donne la nette impression de ne pas rechigner sur la dépense en cette rentrée scolaire qu’on présente comme le premier acte d’une rentrée sociale, annoncée comme problématique. Et pour cause, la largesse du gouvernement va jusqu’à l’examen, en vue de son adoption, d’un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif 96-298 du 8 septembre 1996. Dit comme ça, cela peut paraître rébarbatif, mais en vrai, cela permettra une relativisation exceptionnellement importante du montant de la prime de scolarité qui existe déjà et qui concerne l’ensemble des enfants scolarisés. Fixée depuis 1994 à 400 DA, elle passera en vertu du nouveau décret à 3.000 DA. Retenons donc que chaque enfant scolarisé dans les trois paliers (primaire, moyen et secondaire), bénéficie de cette allocation, dans son nouveau montant. Mieux, cette décision a été approuvée séance tenante par le Premier ministre qui n’a pas manqué de préciser sa mise en application immédiate. Ce qui revient à dire que les familles des 9 millions d’élèves seront destinataires dans les semaines à venir, d’un pécule équivalent à 3.000 Da.

Le gouvernement qui missionne les communes pour le versement de cette prime, également aux parents d’élèves sans revenus, compte puiser dans le Fonds de solidarité des Collectivités locales. A ce propos, le Premier ministre a déclaré que «ces deux décisions découlent de l’attachement du Gouvernement quant à la nécessité de soutenir les familles à l’occasion de la rentrée scolaire». On retiendra dans le discours de M.Bedoui, la volonté de «consacrer les hautes valeurs de solidarité et d’entraide sociales à cette occasion, en vue de garantir les mêmes niveaux de prise en charge et la bonne préparation à nos élèves, avec les mêmes chances de réussite dans les études». De nobles sentiments en cette rentrée scolaire et, surtout, de bonnes surprises pour de nombreux parents qui n’en attendaient pas tant, notamment ceux de la classe moyenne supérieure.

Nadera Belkacemi