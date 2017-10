<span style='text-decoration: underline;'>﻿Des stands de prévention organisés dans les places publiques à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>5 à 7 nouveaux cas du cancer du sein et du col de l’utérus dépistés chaque jour</span>

Le nombre des nouveaux cas de cancers du sein et du col de l’utérus recensés par les services sanitaires à Oran fait craindre le pire.

«5 à 7 nouveaux cas du cancer du sein et du col de l’utérus sont signalés chaque jour par les services sanitaires à Oran», a annoncé hier le chef du service Prévention de la direction de la Santé de la wilaya d’Oran qui ajoute que 925 nouveaux cas de cancer du sein et 7.038 du col de l’utérus ont été recensés depuis janvier 2017 à Oran. Les chiffres donnent froid au dos et le plus préoccupant est que parmi ces nouveaux cas recensés il y a de plus en plus de jeunes femmes et de mères de familles âges de moins de 45 ans. Selon la même source, des stands de prévention seront organisées du 8 au 17 octobre en cours dans le cadre du programme Octobre Rose dans deux grandes places publiques massivement fréquentées par la gent féminine à Oran (M’dina J’dida et cité Akid Lotfi) pour sensibiliser sur le diagnostic précoce du cancer du sein et du col de l’utérus. Selon les autorités sanitaires, une détection précoce du cancer augmente considérablement les chances de réussite du traitement. Elle repose sur deux éléments principaux : l’éducation en faveur du diagnostic précoce et le dépistage. Savoir reconnaître les signes d’alerte éventuels et agir rapidement conduit à un diagnostic précoce.

Une meilleure sensibilisation des médecins, du personnel infirmier et autres prestataires de soins de santé ainsi que du grand public aux signes d’alerte éventuelle du cancer peut avoir un impact considérable sur cette maladie. Parmi les signes précoces de cancer, on peut citer : la présence de masses, de lésions qui ne guérissent pas, de saignements anormaux, d’une indigestion persistante et d’une raucité chronique de la voix. Le diagnostic précoce est particulièrement utile dans le cas des cancers du sein et du col utérin.

