<span style='text-decoration: underline;'>Akid Lotfi (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>5 blessés dans l’effondrement d’une dalle</span>

Hier, il était 10h30 quand une dalle au 1er étage d’un immeuble en construction à la cité Akid Lotfi s’est effondrée, faisant 05 blessés, selon la protection civile.

Des éléments de l’unité d’Akid Lotfi et l’unité principale se sont déplacés sur place. Les 05 blessés dont une femme architecte, âgés entre 25 et 51 ans, souffrent de blessures multiples. Ils ont reçu les premiers soins avant d’être évacués vers les urgences médicales de l’établissement hospitalier universitaire d’Oran (EHU). 03 camions et 06 ambulances ainsi que 45 agents de différents grades ont étés mobilisés lors de cette opération.

Fethi Mohamed