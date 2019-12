<span style='text-decoration: underline;'>Drame routier à Tizi Ouzou</span>:<br><span style='color:red;'>5 décès et 35 blessés</span>

Au total, 5 personnes ont perdu la vie et 35 ont été blessées lors du dérapage, vendredi soir, d’un bus à Oued Fali, à la sortie Ouest de Tizi-Ouzou. Selon un bilan définitif de la Protection civile, parmi les personnes décédées, figurent deux hommes âgés de 24 et 29 ans et deux femmes de 32 et 45 ans ainsi qu’une fillette de 9 ans, alors qu’on dénombre 13 hommes, 14 femmes et 8 enfants (âgés entre 6 mois et 17 ans) parmi les blessés, selon la même source. Toutes les victimes de ce drame survenu vendredi dans la soirée ont été évacuées vers le CHU Nedir Mohamed.

Dans un premier bilan, communiqué tard dans la soirée de vendredi à Samedi, une source hospitalière faisait état du même bilan, soit 5 morts et 35 blessés. Selon le communiqué de la protection civile, durant la période du 19 au 21 décembre 2019, les unités de la protection civile ont enregistré 4802 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité,… etc.

Ainsi, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont 06 accidents les plus mortels, ayant causé 11 personnes décédées et des blessures à 35 autres , le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou avec 02 accidents mortels où 05 personnes sont décédées et 29 autres ont été blessées suite au renversement d’un bus de transports de voyageurs sur l’autoroute au lieu dit Oued Fali commune de Tizi Ouzou. 02 autres personnes sont décédées suite au renversement d’un véhicule suivi d’une chute dans un ravin au lieu dit Tala Ghelaf commune de Boughni.

Par ailleurs, les secours de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 22 personnes intoxiquées par l’inhalation du monoxyde de carbone CO, suite à l’utilisation des appareils de chauffage et chauffe-bains à l’intérieur des habitations et demeures au niveau des wilayas de Naama 08 personnes , Medea 03 personnes, Ain Defla 02 personnes , Tissemsilt 05 personnes et Relizane 04 personnes , les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées dans un état satisfaisant vers les hôpitaux. A souligner, l’intervention des éléments de la protection civile pour l’extinction de 06 incendies urbains , industriels et divers , au niveau des wilayas d’Oum el Bouaghi , Tizi Ouzou , Tebessa , Ain Defla , Blida et El Oued, Lors de ces incendies, 09 personnes ont été incommodées par la fumée au niveau de la wilaya de Oum el Bouaghi , 01 personne incommodée au niveau de la wilaya de Tebessa , les victimes ont été traitées sur place puis transférées vers les secteurs de santé .

A noter l’intervention des agents de la protection civile de la wilaya de Tipaza le 21 décembre 2019 à 06 h00 du matin pour l’extinction d’un important incendie de forêt qui menace 03 douars nommés douar Bernous , douar Irouanou et douar M’ haba commune de Gouraya.

Au total, 24 camions d’incendies et des moyens humains considérables ont été mobilisés pour venir à bout de cet incendie avec des renforts de la protection civile dépêchés à partir des wilayas d’Ain defla , Chlef , Blida et aussi l’unité nationale d’instruction et d’intervention Dar El Beida, l’opération d’extinction est en cours.

Noreddine Oumessaoud