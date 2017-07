<span style='text-decoration: underline;'>Les urgences d’Aïn El Türck en état d’alerte faute de «chaîne de survie»</span>:<br><span style='color:red;'>5 décès par noyade depuis le début du mois de juillet</span>

Le service des urgences de l’EH «Thami Medjbeur» d’Aïn El Türck, est en état d’alerte depuis l’entame de cette saison estivale, dont les premiers bilans sont macabres avec l’enregistrement de 5 décès par noyade depuis le début du mois de juillet.

Bien que le service soit apprêté pour prendre en charge tous les cas de noyade ou malades atteints de pathologies diverses, allant du neurovasculaire au respiratoire, ou encore au cardiovasculaire etc. Il n’en demeure pas moins que certains dysfonctionnements dans l’acheminement en urgence des malades et des noyés vers la structure sanitaire se pose en véritable problème, faute d’existence d’une chaîne de survie, comme l’identifiera le Dr Chenafa, chef de service des Urgences à l’EH Thami Medjbeur.

«Nous luttons contre le temps pour sauver des vies humaines, ce qui est parfois difficile dans les conditions actuelles, car, même si nous disposons de l’effectif médical et paramédical suffisant, nous sommes confrontés au problème de l’évacuation des malades et des noyés depuis leur point de sauvetage et de prise en charge, en raison des différents obstacles qui jonchent le parcours jusqu’au service des urgences».

Et pour cause, les plages de la Corniche oranaise, exception faite pour celles des Andalouses, ne sont pas dotées d’accès réservé aux secouristes pour évacuer les noyés et les malades. Souvent, ces accès sont obstrués par des parkings auto ou des commerces ambulants, ce qui oblige les ambulanciers et les secouristes à enjamber les trottoirs et même des voitures en stationnement pour transporter les malades.

Dans certaines plages, la configuration accidentée des accès rend difficile le portage des personnes nécessitant des soins; de même qu’il n’existe pas de bande d’urgence pour la circulation des ambulances et enfin, les dos d’âne et les multiples ralentisseurs inadaptés et plantés le long du parcours routier, constituent à eux seuls un obstacle majeur. Ce sont tous ces paramètres, dira Mme Chenafa, qui ne permettent pas à nos équipes combinées avec celles de la Protection civile, de procéder au transfert en temps voulu des patients.

Les 5 décès par noyade enregistrés depuis le mois de juillet, auraient pu être évités si leur évacuation avait été opérée à temps, soit dans les 20 minutes qui suivent leur sauvetage, confiera notre interlocutrice.

Dans le cas du jeune noyé de Cap Falcon, son évacuation vers les services des urgences a nécessité près de 45 minutes, ce qui était largement fatal pour le sauver de la mort. Voilà pourquoi, rétorquera cette dernière, qu’il est plus qu’urgent d’instaurer une chaîne de survie qui prenne en compte tous ces paramètres de facilitation d’évacuation des personnes prises de malaises et des noyés depuis leur point de prise en charge par les équipes de secouristes et du SMUR, vers l’établissement hospitalier.

Pourtant, dira le Dr Chenafa, l’aménagement d’un accès spécifique et dégagé aux équipes de secours et ce, au niveau même de chaque plage, l’élimination des obstacles tels que parkings, commerces ambulants et autres, l’installation d’un circuit d’urgence pour les ambulances le long du parcours jusqu’à l’EH et l’adaptation ou encore l’éradication des ralentisseurs sur certains tronçons, sont des solutions simples, facilement réalisables qui nous permettent à nous urgentistes de prendre en charge les patients en temps voulu, soit avant la complication de son cas. Il ya lieu de savoir qu’un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) a été mis en place cette semaine au niveau de la plage des Andalouses, commune d’El Ançor, pour couvrir cette zone et celle de Bousfer.

Sa mission, se résume à prodiguer les premiers soins d’aide médicale urgente en dehors de l’enceinte hospitalière, néanmoins, le transfert vers les urgences qui souffrent comme cité ci haut, de l’absence de la chaîne de survie, constitue la deuxième étape importante pour la prise des cas urgents au niveau des services de l’EH. Nous saurons enfin, que lors d’une rencontre tenue au début du mois de juillet avec le chef de daïra d’Aïn El Türck et les services concernés, la question a été soulevée et qu’une étude est en cours pour la conception de cette chaîne de survie. Il y a lieu de rappeler, qu’en pareille saison et eut égard à la forte affluence des vacanciers, les services des urgences de l’EH Thami Medjbeur, traitent jusqu’à 600 patients/jour de toutes les wilayas d’Algérie et ce, pour diverses pathologies.

Karim Bennacef