<span style='text-decoration: underline;'>Port d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>5 millions de tonnes de marchandises traitées le premier semestre 2019</span>

Le volume des marchandises traitées au niveau du port d’Oran est passé de 4 millions au premier semestre 2018 à 5 millions de tonnes au premier semestre de cette année, soit une hausse de 20 %, a-t-on indiqué de même source.

Le volume des marchandises solides a connu, quant à lui, un net recul avec 1.982.323 tonnes durant les six premiers mois de cette année contre 2.073.771 tonnes durant la même période de l’année d’avant. Le volume des marchandises liquides est passé de plus de 123.000 tonnes au premier semestre 2018 à 168.000 tonnes le premier semestre de cette année. Par ailleurs, le volume des marchandises diverses a augmenté de 20 % passant de 1,798 million de tonnes (premier semestre 2018) à 2.830.590 tonnes (premier semestre 2019), selon l’EPO. S’agissant du trafic des voyageurs, une baisse de plus de 63.000 passagers a été enregistrée puisqu’ils n’étaient que 52.557 passagers recensés au premier semestre 2019.