<span style='text-decoration: underline;'>Terrible accident de la circulation à Boufatis </span>:<br><span style='color:red;'>5 morts dont deux jumeaux de 18 mois</span>

La faucheuse continue à sévir en n’épargnant aucune tranche d’âge y compris les nourrissons.

En effet, deux jumeaux âgés à peine de 18 mois, et trois autres personnes ont perdu la vie suite à une collision entre deux voitures survenue hier matin dans le lieudit Slatna, situé sur la RN 13 dans la localité de Boufatis, rattachée à la daïra de Oued Tlélat. Le même accident a, selon le communiqué diffusé par la protection civile d’Oran, provoqué une dizaine de blessés âgés entre 12 mois et 40 ans, dont 07 de sexe féminin souffrant de différentes contusions de différentes gravités.

Les dépouilles des victimes ont été déposées au niveau du service de la conservation des cadavres prés l’hôpital d’El Mohguen tandis que les autres blessés ont été évacués vers les urgences de l’hôpital. Pour les besoins d’une telle intervention, les sapeurs pompiers ont du mobiliser le gros de leurs moyens, en l’occurrence, 6 ambulances, un camion de secours, un autre camion destiné à l’extinction des incendies en plus des moyens humains composés de 25 agents de différents grades.

Jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, aucune explication n’a été donnée sur les raisons exactes de ce drame qui a laissé les habitants de la région dans l’émoi et la désolation. L’hécatombe routière se poursuit donc un peu partout dans les routes en dépit de tous les moyens mis en place et des campagnes de sensibilisation menées par l’ensemble des services en charge de cette question.

De l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud, les accidents de circulation ou encore le terrorisme routier frappe de plein fouet, endeuillant des familles entières. Dans le début de la semaine, l’on a enregistré 11 morts dans la wilaya de Sétif suite à une collision entre un camion semi remorque et un bus transportant des voyageurs. Au niveau national, plus de 1.600 personnes ont trouvé la mort et 16.200 autres ont été blessées dans 11.753 accidents de la circulation, survenus durant le premier semestre de 2019 à travers plusieurs régions du pays, selon un bilan rendu public mardi par le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR).

«Au total, 1.647 personnes sont mortes et 16.200 autres ont été blessées dans 11.753 accidents de la circulation survenus entre le 1er janvier et le 30 juin 2019 », selon la même source. Le nombre de décès causés par les accidents de la route a connu une augmentation de «9,7 % par rapport à 2018, celui des blessés de +1,11 % et des accidents de la circulation +2,14 %», précise la même source. Pour rappel, le CNPSR avait enregistré 3.310 décès et 23.570 blessés dans 23.024 accidents de la route en 2018, soit un recul de 9,04% pour le nombre de morts et de 10,24% pour celui des blessés par rapport à 2017, tandis que le nombre d’accident avait baissé de 8,04%.

Mohamed Aissaoui