<span style='text-decoration: underline;'>Biskra</span>:<br><span style='color:red;'>5 morts et 49 blessés dans un accident de la circulation</span>

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 49 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans la commune d’Oumache dans la wilaya de Biskra, a appris l’APS auprès du chargé de communication des services de la Protection civile.

L’accident s’est produit sur un tronçon de la route nationale (RN) n 3 au lieudit Chegga, lorsqu’un bus de transport de voyageurs immatriculé dans la wilaya de Biskra et assurant la liaison entre Hassi-Messaoud et Annaba, et un camion immatriculé dans la wilaya d’Oum El Bouaghi sont entrés en collision, à précisé le commandant Omar Slatnia.

Les personnes décédées, dont les dépouilles ont été acheminées vers l’hôpital Bachir Bennacer, étaient âgées entre 9 et 28 ans, a encore détaillé la même source, indiquant que le bus était totalement endommagé.

Les blessés, dont certains cas sont jugés graves, sont âgés entre 10 et 65 ans, a-t-on encore noté, précisant que 43 blessés ont été transférés d’urgence à l’hôpital Bachir Bennacer du chef-lieu de wilaya. Six (6) autres blessés ont été acheminés vers le centre de soins de la commune d’Oumache. Treize ambulances, cinq camions anti incendies, deux véhicules de transmission et 59 éléments de la Protection civile de la wilaya de Biskra ont été mobilisés pour secourir sur les lieux les victimes et les transférer vers les établissements de santé, a souligné M. Slatnia. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer avec exactitude les causes de ce drame, a-t-on conclu.