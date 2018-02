<span style='text-decoration: underline;'>Ils misent sur la réussite de leur action</span>:<br><span style='color:red;'>5 syndicats de l’Education annoncent une grève nationale les 20 et 21 février</span>

Alors que le CNAPESTE s’est lancé dans son mouvement de grève illimitée depuis le 30 janvier passé, 5 autres syndicats autonomes, ont décidé dimanche, de mener une grève de deux jours, à savoir les 20 et 21 février prochain.

Il s’agit en effet, du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST), l’Union nationale des personnels de l’Education et de la formation (UNPEF), le syndicat national des travailleurs de l’Education (SNTE), le syndicat national des travailleurs de l’Education et de la formation (SATEF) et le syndicat du Conseil des lycées d’Alger (CELA), réunis au siège de l’UNPEF à Alger, dimanche dernier.

A travers cette action de protestation, les syndicats veulent mettre plus de pression sur le ministère de tutelle et voir même l’affaiblir. Et ce, vu les différentes actions lancées par la majorité des syndicats du secteur. Les syndicats autonomes misent sur la réussite de leur action et ce, vu la mobilisation de leurs bases. Les syndicats ont, en effet, appelé leurs bases à «une forte mobilisation» pour la réussite de «la grève nationale du 14 février» dans tous les secteurs, à laquelle a appelé récemment l’Intersyndicale. D’ailleurs, des sit-in vont être organisés à travers toutes les wilayas du pays. La Coordination des syndicats de l’Education, appelle le ministère de tutelle, à l’instauration d’un dialogue sérieux et efficace, pour régler les différents problèmes posés. Ils soulèvent plusieurs revendications à savoir, la valorisation des diplômes de DEUA et Licence, la réforme du statut particulier du secteur de l’Education, la régularisation de la situation des personnels occupant des postes en voie de disparition, la médecine du travail, l’actualisation de la prime de zone pour le travail dans le sud, le logement et les promotions.

Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur de l’Education (Cnapest), a entamé sa grève illimitée depuis mardi 30 janvier, après l’échec d’une rencontre avec le ministère de l’Éducation nationale dimanche dernier. «La grève est inévitable. Nous ne comprenons pas les décisions du ministère. Nos revendications sont les mêmes depuis cinq ans, elles sont légitimes, mais elles ne sont pas prises en charge par le ministère. Le recours à la grève est légal, avaient indiqué les responsables du syndicat qui estiment que le taux de suivi de la grève est satisfaisant. À travers ces actions de grèves, le secteur de l’Education risque de connaître de fortes perturbations, allant jusqu’à une année blanche, ou mettre en place le système de «Seuil», pour les classes d’examens. C’est ce que prévoient des responsables du Cnapeste.

Pour sa part, la ministre de l’Education nationale Nouria Benghabrit, a indiqué, à maintes reprises, que son département avait déployé des efforts considérables pour résoudre les problèmes et autres doléances des syndicats du secteur de l’Education. «Nous étions et nous sommes totalement disponibles, à répondre aux doléances réglementaires des travailleurs et syndicats de l’Education et les portes du dialogue civilisé sont toujours ouvertes» a-t-elle indiqué.

Alger: Noreddine Oumessaoud