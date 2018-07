<span style='text-decoration: underline;'>La lutte contre les bidonvilles n’est pas une tâche facile selon le wali</span>:<br><span style='color:red;'>50.000 habitations illicites à Oran</span>

Le wali d’Oran a été hier l’invité du forum du journal «El-Djoumhouria». L’occasion a été pour Mouloud Chérifi, d’exposer les grandes lignes de son programme d’action menées depuis un an, et qui visent à donner un nouveau souffle au développement local de la wilaya et accélérer les travaux des projets des jeux méditerranéens de 2021 à moins de 3 ans de ce rendez-vous sportif de grande envergure.

«Tout ce qu’on fait, entre dans le cadre du programme du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika» dira le wali, avant d’ajouter, «après un an à la tête de l’exécutif de la wilaya, j’ai réussi à avoir une vision sur ce qu’il faut faire grâce à une méthode de travail basée sur la proximité et des visites et des rencontres directes avec la société civile que j’ai effectuées durant cette période».

Par ailleurs, Oran selon le wali, compte pas moins de 50.000 habitations illicites. Ces habitations sont à travers les communes de la wilaya et la moitié d’entre elles peuvent être réhabilitées. Dans ce cadre, des discussions sont en cours selon le wali avec les maires et les chefs de daïras pour décider du sort de ces habitations qui peuvent être préservées.

A propos de la lutte contre les habitations illicites, le Chef de l’Exécutif, a admis que cette mission n’est pas du tout facile: «il y a beaucoup de complicités et de réseaux de courtiers qui activent dans la commercialisation de ces habitations illicites, nous menons une lutte sans relâche contre eux et plusieurs réseaux ont été démantelés» dira-t-il.

Dans ce cadre, 664 habitations illicites ont été démolies à Oran depuis le début de l’année en cours. Par ailleurs, les services de la wilaya, ont distribué depuis le début de l’année, 8.406 logements dont 1.926 LPA et 2.776 logements location vente AADL, ainsi que 662 habitats ruraux.

Le wali a annoncé que des réflexions sont en cours par les services concernés pour la mise en place d’un quota de logements pour les cas sociaux qui seront étudiés cas par cas. Le wali d’Oran est revenu, lors de son intervention, sur les efforts de la wilaya dans la protection du patrimoine avec le projet de sauvegarde du quartier de Sidi El Houari dont une enveloppe financière de 15 millions de Da a été débloquée pour l’étude de ce projet. Concernant la lutte contre le commerce informel, le chef de l’exécutif a expliqué que les marchés réalisés par «Batimétal» n’ont pas donné le résultat attendu, en affirmant que la solution à ce problème, mérite une approche «sociologique».

L’encombrement de circulation a été également parmi les points abordés par le wali qui a annoncé que des études sont en cours par la Direction des travaux publics pour apporter des solutions à ce problème. La première solution est en cours avec l’organisation des feux tricolores à l’est de la ville. Elle sera suivie par des travaux d’aménagement de quelques tronçons pour fluidifier encore davantage la circulation routière.

Fethi Mohamed