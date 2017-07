<span style='text-decoration: underline;'>Association Santé Sidi El Houari (SDH)</span>:<br><span style='color:red;'>50 demandeurs d’emploi en stage pour découvrir des carrières professionnelles</span>

Une cinquantaine de jeunes demandeurs d’emploi suivent, depuis samedi et jusqu’à vendredi prochain, au siège de l’association Santé Sidi El Houari (SDH) un stage de formation dans divers domaines pour découvrir des carrières professionnelles pouvant les intéresser, a-t-on appris dimanche des initiateurs de ce projet.

Outre la découverte de carrières professionnelles, ce stage, organisé par le Centre de développement des carrières de l’association SDH en partenariat avec l’organisation internationale World Learning et l’école-chantier SDH, permettra à ces jeunes d’acquérir des compétences pour améliorer leur savoir-faire dans un espace d’apprentissage technique afin de faciliter leur intégration au marché du travail, a-t-on indiqué. Au moins 90 candidats ont postulé pour ce stage et 50 d’entre eux ont été retenus sur la base de leur curriculum-vitae pour le suivre, a-t-on fait savoir de même source. Un programme basé sur deux temps, des cours techniques en peinture, menuiserie, pose de plaques de plâtre, plomberie, électricité et forge et des cours en Soft Skills sur le Leadership, la rédaction des CV, des lettres de motivation et comment réussir son entretien d’embauche dispensés par les conseillers de carrière du centre CDC/SDH. Le centre de développement de carrière propose de fournir des formations techniques et psychosociales (soft skills) au profit de 200 demandeurs d’emplois et £uvre à l’insertion professionnelle d’au moins 20 jeunes parmi ceux formés. Depuis janvier 2017, le centre a organisé plusieurs sessions d’orientation et d’évaluation psychométriques Tamheed (initiation) ainsi que des sessions de formation en Soft Skills au profit de 150 jeunes demandeurs d’emploi (stagiaires de l’école chantier SDH, universitaires en fin de cycle de formation, les étudiants de la chambre de commerce et de la formation professionnelle), a-t-on noté.