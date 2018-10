<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>50 exposants attendus au 3ème Salon régional de l’investissement dans la pêche et l’aquaculture</span>

Dans une conférence de presse qu’il a animée dans l’après-midi d’avant-hier dimanche, le directeur de wilaya de la pêche et des produits halieutiques, nous apprend que du vingt cinq au vingt sept du mois courant, le troisième Salon régional de l’investissement dans la pêche et l’aquaculture se tiendra à Mostaganem à la Maison de la culture «Ould Abderrahmane Kaki».

Cinquante exposants (opérateurs) d’Algérie, de France d’Italie et de Tunisie, a confirmé ledit directeur. Ce Salon qui vient après ceux de Tlemcen et Ain Témouchent, est organisé par la Chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture avec la chambre de wilaya. L’animateur de la conférence de presse dira que ledit Salon et celui national qui aura lieu prochainement, s’inscrivent dans le cadre d’un plan tracé par le ministère de tutelle, tendant à faire passer la production halieutique au niveau national de cent mille tonnes à deux cents mille tonnes par an à l’horizon 2025. Pour y arriver, l’organisation desdits Salons tend à susciter des opérateurs économiques nationaux et étrangers à concrétiser des projets dans le domaine de l’aquaculture, et établir des partenariats. Des facilités sont accordées aux investisseurs.

Ainsi, les cents mille tonnes de poissons prévus pour faire doubler la production nationale, proviendront du secteur de l’aquaculture que l’Etat encourage. Cinq ateliers sont prévus pour parfaire les connaissances et le savoir faire dans les domaines de la pêche maritime et l’aquaculture. Ces ateliers seront encadrés par des experts. Parmi ces ateliers, un est destiné à la gustation du poisson. Des plats seront préparés par des cuisinières qu’encadrent des formateurs de la formation professionnelle. Des clubs en relation avec la pêche maritime seront de la partie et constitueront un réseau pour apporter leur soutien au secteur. Mostaganem dispose de deux cent trente cinq unités de pêche dont quarante deux chalutiers, des sardiniers et des petits métiers. La production annuelle de poissons dans la wilaya de Mostaganem, est d’environ dix mille tonnes dont 85% de poissons bleus. Et les responsables concernés veulent doubler la production d’ici 2025, par un rajout qui proviendrait de l’aquaculture. A cet effet, vingt trois projets sont inscrits dont six sont en cours d’exécution.

Deux autres concernant l’élevage de moules sont entrés en fonction il y a près d’un an. Aussi, le wali qui accorde un intérêt particulier à l’investissement dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, a décidé de réserver dans des ZET (Zones d’extension touristiques), des endroits pour l’aquaculture. Indiquons, qu’aussi, des banques et d’autres organes financiers contribuent à un soutien et à l’accompagnement des projets tendant au développement de l’économie nationale seront présents audit Salon. Il est prévu la signature de conventions entre la chambre de wilaya de la pêche et l’institut de formation d’Oran, ainsi que d’autres organismes.

Charef.N