La réalisation des 50 logements du programme d’aide à l’habitat rural groupé à Ain El Kerma, commune relevant de la daïra de Boutlélis, a été confiée à des micro-entreprises, a-t-on appris lundi de la directrice du logement de la wilaya d’Oran, Faïrouz Djebri.

La responsable qui s’exprimait lors d’une visite d’inspection et de travail effectuée par le wali d’Oran au niveau de la daïra de Boutlélis, a indiqué que le programme d’habitat rural groupé à Aïn El Kerma au profit de 50 bénéficiaires, a été confié à des micro-entreprises notamment celles ayant bénéficié du dispositif de l’ANSEJ ou la CNAC, ajoutant que ce programme sera construit en clos et couvert sur une superficie de 100 mètres carrés.

Selon la même responsable, cette opération d’aide à la construction de 50 logements ruraux dans un lotissement groupé a été gelée faute de foncier avant que le wali ne débloque la situation. Au total, la daïra de Boutlélis a bénéficié, au titre du programme quinquennal, de 969 aides dont 325 groupés, a souligné la même source, ajoutant qu’elle a été dotée, au titre de l’année 2018, de 600 aides à l’habitat rural en zones éparses sur un programme de 1.000 aides notifiées. Ainsi, les communes de Misserghine, Boutlélis et Aïn El Kerma ont bénéficié, respectivement, de 250 aides, 200 et 150, a-t-elle expliqué. Ce programme en cours sera réalisé en adéquation avec l’armature des agglomérations rurales de moins de 5.000 habitants, a-t-elle fait savoir notant que les terrains d’implantation relèvent du domaine privé de l’Etat, ou à défaut dans des terrains communaux en dehors des exploitations collectives ou individuelles. la localisation des terrains a été faite par la commission composée des services de la wilaya, après avis de la direction de l’urbanisme et de la construction en concertation avec les services des daïras.