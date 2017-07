<span style='text-decoration: underline;'>DASS</span>:<br><span style='color:red;'>500 enfants défavorisés de Tindouf et d’Adrar en séjour estival</span>

Dans le cadre du programme des activités estivales et des échanges entre wilayas, 500 enfants venant des wilayas de Tindouf et d’Adrar, vont venir à Oran, pour passer un séjour estival au bord de la mer. Cette action est en effet, chapotée par les services de la Direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS) de la wilaya d’Oran. Elle se déroulera en 2 étapes, le premier groupe d’enfants desdites wilayas concernées par ce séjour, arrivera aujourd’hui à destination. Cette initiative va permettre aux enfants, issus des familles qui relèvent de la couche sociale défavorisée, de pouvoir profiter de la mer, de passer un bon séjour estival et de profiter pleinement du programme des activités récréatives, concocté par lesdits services, pour ces grandes vacances d’été.

B.Samira